«В 90 процентах наших жилищ не хватает свежего воздуха». Узнали, чем мы дышим

Источник материала: Tut.by

По данным ВОЗ ежегодно около 4,2 миллионов случаев смертей в мире происходит по причине загрязнения атмосферного воздуха. Белорусы с дискомфортом, связанным, как минимум, с плохими запахами, тоже знакомы не понаслышке: стоит вспомнить хотя бы последствия от сжигания мазута на ТЭЦ-4. Хотя, по статистике, Минск и другие города Беларуси куда больше страдают от мобильных источников выбросов — транспорта.

Чтобы каждый мог независимо оценивать, чем он дышит в своем районе, больше двух лет назад в Беларуси появился общественный проект AirMQ. Вместе с представителями DAIKIN , производителя кондиционеров с функцией очистки воздуха в помещениях, мы отправились на установку очередного датчика, мониторящего выбросы в атмосферу, в потенциально «неблагополучном» районе столицы.

Проект AirMQ занимается измерениями качества воздуха с помощью специально разработанных датчиков. Сейчас на карте проекта можно наблюдать за 36-ю работающими приборами, которые ежедневно мониторят ситуацию с выбросами в атмосферу в Минске, Солигорске, Бобруйске, Гомеле, Полоцке, Новополоцке, Островце. Сенсоры собирают информацию об уровне твердых частиц PM (1, 2,5 и 10 микрон), температуре, влажности, давлении и отправляют ее на сервер каждую минуту. Пока все установленные датчики — пылевые: пыль является универсальным показателем, позволяющим оценить качество воздуха в целом. Но в будущем создатели проекта хотят установить по Беларуси и датчики других типов: например, радиационные, а также летучих органических веществ и электрохимические датчики газа, которые позволят улавливать огромное количество промышленных выбросов — от метана до угарного газа и формальдегида.

История проекта началась со страстей вокруг Осмоловки. Когда этот уютный минский микрорайон, построенный пленными немцами в 1945—1949 годах, был под угрозой сноса, у Ивана Бецуна и Михаила Дорошевича возникла идея показать его ценность с экологической точки зрения, замерив качество воздуха внутри самой Осмоловки с ее пышной зеленью и снаружи, вдоль дорог. Вдохновил на этот шаг в том числе опыт Барселоны, где уже существовал проект общественного мониторинга качества воздуха.



Иван Бецун

Иван — радиотехник по образованию и призванию — «убил» почти год на испытания огромного количества сенсоров, чтобы в итоге получился технологичный прибор.

— В сфере мониторинга воздуха не было подобных проектов (если не брать в расчет официальные данные Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, которые, к сожалению, ограничены территориально и не отражают всей динамики: они публикуются раз в неделю, что не дает зафиксировать кратковременные выбросы), -поясняет Михаил Дорошевич, который по совместительству является директором Digital Hub и инициатором проекта Minsk Smart city. — Мы взялись реализовать такой проект, подключив к делу экологов из «Экодома». Иван занимался разработкой всей технической части, а я — теоретическим обоснованием. Опыт Осмоловки, где мы установили первые датчики, отчетливо показал: внутри квартала воздух был чуть ли не в два раза лучше, чем на стороне с интенсивным трафиком.



Михаил Дорошевич

Как устанавливаются датчики?

После Осмоловки пришел черед других микрорайонов Минска. Сейчас в столице активированы более 20 датчиков. Но в будущем планируется установить около 100: это то количество, которое позволило бы детально наблюдать за городским воздухом. Датчики выдаются волонтерам на безвозмездной основе. Можно получить в распоряжение уже готовый прибор или попробовать собрать его самостоятельно по инструкции.

Заявок, признаются герои, поступает очень много, но одобряют далеко не все. Самые большие шансы — у жителей районов с потенциально загрязненным воздухом, откуда поступали какие-либо жалобы, а также у граждан, живущих не выше третьего этажа: важно измерять именно то, чем дышат пешеходы, приземный слой.

Место жительства фотографа Сергея Михаленко как раз соответствовало всем этим требованиям. Именно к нему мы отправляемся, чтобы активировать новый датчик.



Сергей Михаленко устанавливает датчик.

— Я живу в Малиновке с 1998 года и, если честно, давно интересовался качеством воздуха здесь. Все-таки наш дом — недалеко от МКАД. Да и ТЭЦ-4 рядом. Когда там жгли мазут, у нас на окнах оставался налет. В общем, узнав о проекте AirMQ и увидев на их карте, что в Малиновке датчиков пока нет, сразу оставил заявку на сайте и где-то через неделю ее одобрили, — рассказывает Сергей.

Иван Бецун рекомендует устанавливать датчик на окна, выходящие на дорогу и МКАД.

Сергей просверливает на балконе два отверстия, куда впоследствии прикручивается кронштейн, и перебрасывает к месту будущих исследований удлинитель: для работы датчика необходимо постоянное подключение к электросети и доступ в интернет. Причем важно, чтобы антенна располагалась перпендикулярно вектору от точки Wi-Fi.

— Датчик стоит расположить так, чтобы он был скрыт от прямых солнечных лучей и защищен от капель дождя — замечает Иван. — Если же от солнца скрыться не удается, можно попробовать обмотать его обычной бытовой фольгой: это защитит корпус от разогрева в солнечную погоду. Но, кстати, первые установленные датчики уже провисели безо всякой защиты и вмешательства с нашей стороны более года.





После установки останется лишь скачать приложение AirMQ на телефон с системой Android и добавить ваше устройство на карту, активировав его тем самым на сервере. Уже через минуту после активации вы сможете наблюдать первые данные о состоянии воздуха. Правда, чтобы делать какие-то выводы, эксперты советуют подождать минимум сутки с момента активации, когда накопится достаточная статистика.



Датчик в квартире Сергея активируется не сразу: он долго не хочет показывать полученные данные, а приложение выдает ошибки. Разобрав корпус, Иван выясняет, что внутри отошел один из контактов — такие ситуации не исключены, и, если волонтер не может исправить их самостоятельно, всегда можно обратиться в службу поддержки проекта. Заработав, датчик показывает: в Малиновке сейчас можно дышать спокойно. Похожие данные поступают и через сутки, и через двое: уровень вредных твердых частиц 2.5 мкм и 10 мкм не превышает допустимую концентрацию.

— Пыль диаметром 2,5 микрона — основной триггер для наших легких и здоровья. Это в 30 раз меньше, чем диаметр человеческого волоса: смесь частиц пыли, золы, сажи, а также сульфатов и нитратов, находящихся во взвешенном состоянии в воздухе. Норма концентрации частиц PM2.5, установленная ВОЗ, — 25 микрограмм на кубический метр. Но на локальном уровне специалисты могут брать за основу другие показатели. Так, наш Минздрав, как и «Белгидромет», обращают внимание в первую очередь на содержание в воздухе частиц PM10, рассматривая именно их в разрезе темы загрязнения воздуха. Каждая страна вправе самостоятельно решать, для каких загрязнителей необходимо устанавливать нормативы, для каких — нет. Скорее всего, у нас раньше попросту не было оборудования для замеров РМ2.5, поэтому в нормативах есть только РМ10, — вводит в курс дела Иван.



На сайте Белстата можно увидеть официальные данные по среднегодовой концентрации загрязняющих веществ в наших городах. К слову, среди целей устойчивого развития там озвучена и такая — «к 2030 году уменьшить негативное экологическое воздействие городов в пересчете на душу населения, в том числе посредством уделения особого внимания качеству воздуха и удалению городских и других отходов».

Установленный в квартире Сергея Михаленко датчик показывает данные о воздухе на улице. Но что происходит внутри помещения? Иван Бецун отмечает, что, как правило, воздух в наших квартирах оставляет желать лучшего:

— В помещениях у нас с воздухом все не так прекрасно, как хотелось бы. Вытяжная вентиляция часто забита или спроектирована не идельно, а окна открывать хотят не все — как следствие, достаточной циркуляции воздуха нет. Уверен, что в 90 процентах наших жилищ не хватает свежего воздуха. Это можно проверить, замерив уровень углекислого газа. Помощником в этой ситуации могли бы стать воздухоочистители. Они позволяют делать две вещи: удаляют пыль и выравнивают влажность.



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Что датчики уже рассказали о качестве воздуха в Беларуси?

Любые выходящие за нормы показатели сразу же отображаются на карте проекта цветом: от опасных до умеренных. Впрочем, отмечают создатели проекта, фиолетовые (очень вредно) и бордовые (опасно) показатели датчики в Беларуси еще не выдавали ни разу. Но оранжевым цветом (вредно для чувствительных людей) и красным (вредно) зоны на карте «загорались».

— Чаще всего это были кратковременные состояния, — отмечает Иван. -Так, например, всплеск опасных выбросов мы постоянно отмечаем во время Нового года и других праздников, когда активно взрывают фейерверки. Еще помнится осень 2018 года: она была аномально теплой, воздух застаивался и казался «сладким», но по качеству был отвратительным. В такую безветренную погоду выбросы от промышленности могли опускаться из верхних слоев атмосферы, образовывая смог. Если пытаться рассмотреть долгосрочные наблюдения, то они говорят, что стабильно самыми загрязненными у нас остаются загруженные транспортом улицы — в час пик на них постоянно наблюдаются облака пыли. И люди, которые живут вдоль трасс, прекрасно чувствуют все это — грязный воздух ведь проникает и внутрь помещений, оставляя осадки из пыли на окнах и подоконниках.



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— Пока у нас в распоряжении не так много действующих датчиков, -добавляет Иван. — Но мы хотим подключить машинное обучение и привлечь партнеров, которые смогут заниматься аналитикой данных — тогда мы даже сможем предсказывать качество воздуха в конкретном месте.



За районом возле Тракторного завода специалисты точно будут приглядывать внимательно: там выбросы пыли нередко «перешагивают» в оранжевую зону. Плюс поступают жалобы на качество воздуха от местных жителей. Остается понять, что именно на это влияет.

Хотя юридической силой показания бытовых сенсоров не обладают, самый главный плюс в таком общественном мониторинге — это то, что полученные данные могут служить индикатором: сообщают нам официальные органы правду касательно чистоты воздуха или что-то недоговаривают.

— Если, например, пять датчиков возле какого-то завода в течение пяти дней будут показывать превышение нормы вредных частиц в воздухе, а в исполкоме будут говорить, что все под контролем, то у вас будет повод не верить информации чиновников и отстаивать свои права. Работает это и в другую сторону. Так, в Амстердаме горожане заявили: у нас в городе плохое качество воздуха. И там запустили подобного рода проект, чтобы проверить, так это или нет. Выяснилось, что в городе с воздухом все хорошо, и муниципалитет перестали заваливать письмами, — объясняет Михаил.



Кстати, данные с белорусских датчиков передаются на сайт всемирной сети сенсоров Sensor.Community , где каждый может увидеть состояние воздуха в Беларуси в сравнении с другими странами. Из своих наблюдений эксперты, например, сделали вывод, что из наших стран-соседок наиболее неблагоприятная ситуация с воздухом наблюдается на юге Польши. А когда в апреле этого года в зоне отчуждения в Украине начали гореть леса, показатели оттуда на некоторое время стали хуже индийских и китайских при том, что воздух этих регионов считается одним из самых загрязненных.

Коронавирус сделал воздух чище?

Согласно некоторым исследованиям , пандемия коронавируса привела к повышению качества воздуха во всем мире. Работа многих заводов была поставлена на паузу, люди сидели дома и меньше пользовались авто, что привело к логичному сокращению выбросов.

Фиксировали улучшение качества воздуха и датчики в Беларуси.





Собеседники уверены: пандемия повлияет не только на наш жизненный уклад, привычки, но и изменит подходы к проектированию домов и вентиляции в них.

— Есть исследования , которые показывают, что в местах, где наблюдались проблемы с чистотой воздуха, уровень заболеваемости и смертности от Covid-19 был выше. Я уверен, что все мы примем во внимание полученные уроки и станем относиться внимательнее к своему здоровью, на которое качество воздуха оказывает прямое влияние. Новые дома должны будут строиться с куда лучшей вентиляцией, а в старых можно будет «спасаться» качественными воздухоочистителями, — резюмирует Михаил.

Партнер проекта:

Daikin — ведущий мировой производитель систем вентиляции, кондиционирования воздуха и климат-контроля, с высокоэффективными технологиями очистки воздуха.