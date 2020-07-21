В России заявили о готовности вакцины от коронавируса

Накануне из военного госпиталя имени Бурденко выписали всех добровольцев, которым вводили новую вакцину от коронавируса. Все добровольцы находились под постоянным наблюдением специалистов Главного военного клинического госпиталя.





— Вторая группа наших добровольцев завершила участие во второй фазе клинических испытаний 20 июля. Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова, — заявил замминистра.





Ранее сообщалось, что ученым предстоит еще аналитическая работа, составление итоговых отчетов, представление результатов, государственная регистрация вакцины.









Напомним, вакцина совместно разработана Министерством обороны РФ и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Испытания начались 18 июня: жидкую и лиофильно высушенную вакцину вводили двум группам добровольцев — всего 86 человек. Сообщалось, что добровольцы хорошо переносят вакцину, побочных явлений или осложнений не наблюдалось.