«Главная проблема - мировой денежный пузырь». Эксперты прогнозируют цены на основные активы

Источник материала: Tut.by

В новом опросе экспертов финансовых рынков, которые мы делаем вместе с криптобиржей Currency.com , спикеры сходятся во мнении, что ситуация сейчас нестабильна. Однако это не исключает возможности успешного инвестирования. Какие инструменты могут оказаться полезны сейчас — читайте в нашем материале.

«Акции Tesla растут вопреки здравому смыслу»



Евгений Коваленко Автор телеграм-канала «Лимон на чай» Автор телеграм-канала

Давно наблюдаю за тем, что происходит вокруг компании Илона Маска. Мне нравится то, чем она занимается. Но в июне Tesla сильно удивила, когда стала крупнейшим по стоимости производителем автомобилей в мире. Рост акций был стремительным, и, похоже, это не предел.

На это я смотрю скептически и от акций Tesla планирую держаться подальше. Сейчас расскажу, почему так считаю, но сначала проанализируем ситуацию на рынке автопрома за 2020 год.

Tesla не всегда была самым дорогим автопроизводителем. На бирже компания Илона Маска соревнуется с машинами немецкого и японского автопрома уже десять лет. Основных конкурента у нее три: Toyota, Volkswagen и Daimler (бывший Mercedes).

Раньше Tesla уступала им по капитализации. Например, в начале 2020-го стоимость крупнейших автопроизводителей была такой:





Но мартовский кризис сыграл против лидеров автопрома:

Коронавирусная изоляция, закрытие производств и центров продаж стали ударом для отрасли;

Спрос на машины упал во всем мире. И это больше подкосило Toyota, Volkswagen и Daimler — они производят много и практически все — на массовый рынок.

В результате к лету 2020-го лидером по капитализации стала Tesla:





Маск подвинул старые проверенные временем автокомпании. Но выиграли ли акции его детища от этого?

Такой бурный рост происходит по большей части за счёт роста интереса неопытных инвесторов. Людям свойственно выбирать акции в портфель не столько на основе мультипликаторов и отчетности, сколько из-за ажиотажа. Проще говоря, включается эффект толпы. Инвесторы видят, что какой-то актив начинает расти, и бросаются его скупать, еще больше задирая цену. В случае с Tesla это привело к тому, что ее акции выросли на 252% за полгода:





Только все это может обернуться быстрой распродажей. Тут даже не нужен какой-то весомый повод — раздутый «пузырь» может лопнуть сам в любой момент. Вторая волна кризиса может случится уже этой осенью, и тогда риски повысятся еще больше.

Мне невольно вспоминается история с биткойном, когда инвесторы покупали его лишь потому, что верили в дальнейший рост, а не руководствовались конкретными цифрами и здравым смыслом. Такой подход заставил «биток» стремительно подешеветь в 2017-м.

А что цифры говорят о Tesla? Есть мультипликатор P/E (от англ. price/earning). Он показывает отношение цены компании к ее годовой прибыли. Так можно оценить, насколько «перегрета» или, наоборот, недооценена компания. Чтобы в конечном итоге решить, что делать с ее акциями: продавать, покупать или обходить стороной.

На условном примере понять принцип работы этого мультипликатора проще:

Компания Х стоит 10 млн рублей, а в год она зарабатывает 1 млн;

P/E в этом случае составит 10 (10 000 000/1 000 000). То есть, окупаемость этой компании — 10 лет.

Средний P/E по России — около 7. По американским компаниям — значительно выше, около 25.

Если при подсчете у вас получилась цифра больше, то это один из сигналов, что перед вами переоцененная компания.

Теперь вернёмся к Tesla, у которой мультипликатор P/E = 11 000 (!). То есть ей понадобится 11 тысяч лет производства, чтобы окупить себя. Это говорит о том, что на авторынке творится безумие, когда цены акций не соответствуют реальной стоимости компаний.

Ситуацию усугубляет то, что по факту Tesla убыточна: только за 2019 год расходы превысили доходы на $775 млн. Да, в конце первого квартала текущего года она вышла в плюс на $16 млн, но все равно этого недостаточно, чтобы ее акции за полгода выросли на 252%.

Что в итоге делать с акциями Tesla? Я вижу два варианта:

Если она у вас есть в портфеле, то продавайте и фиксируйте прибыль, пока не поздно. Вероятность обвала цены очень высока. Обходить стороной, если в портфеле ее нет.

Сам не покупаю и вам не рекомендую. Считаю, что инвестирование — это прежде всего взвешенные решения и здравый смысл. Когда компания быстро растет без серьезных причин, это означает, что еепокупают на эмоциях или из жадности. А это уже не серьезное инвестирование.

«Триггером обвала может стать отчетность за второй квартал»



Михаил Кархалев Аналитик криптобиржи Currency.com Аналитик

Ни один финансовый кризис не обходится без банкротства крупных компаний. Нынешний кризис закроет далеко не одно промышленное и энергетическое предприятие. Судя по всему, первыми начнут схлопываться нефтегазовые «сланцевики».

Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citibank и Wells Fargo отказываются кредитовать нефтегазовые компании США, оказавшиеся на грани банкротства из-за последствий пандемии. Финансовые гиганты также планируют перестать кредитовать проекты, связанные с разведкой нефтяных месторождений в Арктике и добычей угля.

Однако интересно здесь все же то, что финансовые институты США идут против федерального антимонопольного законодательства и наносят удар по важному сектору экономики. Чем все это в итоге закончится, нам еще предстоит узнать. Но, безусловно, это скорее позитив для рынка черного золота, поскольку на нем станет немного свободнее. ОПЕК+, в свою очередь, хоть и договорились о постепенном наращивании добычи, но все же рассчитывают удержать котировки на уровне $40−50, что в текущих реалиях задача непростая. Соответственно, диапазон $40−45 по марке WTI и $45−50 по марке Brent — это вероятный потолок 2020 года.





Еще одна проблема — мировой пузырь денег.

Ведущие мировые центробанки только за половину 2020 года взвинтили собственные резервы до $6,1 трлн. То есть выдали много денег коммерческим банкам и другим финансовым институтам взамен ценных бумаг. Масштаб ощущается тогда, когда выясняется следующее:

За все 100 лет до кризиса 2008 года в сумме было «напечатано» $4,8 трлн; В период кризиса с 2008 по 2010 год — $2,7 трлн, что уже указывает на серьезный урон для экономики тех лет, поскольку денежная масса за короткий срок увеличилась на 56%; В период с 2010 по 2020 год — еще $9 трлн. Именно за это время фондовые рынки росли практически без остановки рекордными темпами; Всего лишь за последние полгода в мире было выпущено денег на 27% больше, чем за 100 лет до кризиса 2008 года; более чем в два раза больше, чем в период кризиса 2008; и на 32% меньше, чем за десять последних лет.

Также нельзя обойти стороной объем общемирового долга, который только за второй квартал вырос на рекордные $12,5 трлн и достиг $258 трлн 92% из этой суммы находится на инвестиционном уровне. То есть всего лишь $20,64 трлн приходится на реальный сектор.

Собственно говоря, теперь нет ничего удивительного в том, что фондовые рынки растут как на дрожжах, в то время как предприятия сокращают персонал, теряют по 30−70% выручки и опасаются, что на смену Трампу придет Байден, который и вовсе планирует налоги для предприятий поднять. И все же текущая ситуация отличается от предшествующих. Если раньше деньги циркулировали внутри финансовой системы, не попадая в реальный сектор экономики и не оказывая неконтролируемого влияния на инфляцию, то сегодня огромные капиталы в виде компенсаций по безработице из-за карантина попали в руки простых людей. Учитывая, что делать вклады в американских банках — занятие бесполезное, а самый распространенный способ распоряжения деньгами в США — инвестировать в акции либо просто тратить, неизбежны сразу две вытекающие проблемы:

Раздутие пузыря на фондовых рынках, что мы сейчас и наблюдаем. К слову, именно эта проблема является обратной стороной медали столь эффективной программы QE.

Угроза неконтролируемой инфляции, особенно на рынках товаров повседневного спроса.

Основываясь только на этих фактах, можно уже в ближайшее время ждать золото по $2000 за тройскую унцию и выше. Не говоря уже об уйме неопределенностей и рисков, подталкивающих драгметалл к росту. Дональд Трамп уже лишил Гонконг привилегий, развязывая очередную экономическую войну с Китаем, выборы в США постепенно начинают переходит в активную фазу, а о второй волне пандемии начинают говорить из каждого утюга.





Фондовые рынки США рано или поздно ждет сильный обвал с обновлением ценовых минимумов, ведь пузырь должен лопнуть, а выпущенные триллионы вернуться к первоисточнику. Не исключено, что именно финансовая отчетность крупнейших компаний (кроме IT-сектора) за второй квартал станет первым триггером, который запустит этот процесс.

«Рынки накачаны деньгами, это неизбежно приведет к инфляции»



Валерий Кот Финансовый консультант

Вот и наступил сезон квартальных отчетностей американских компаний. Начали его банки. Первые отчеты показали, что дела обстоят не так плохо, как это можно было предположить.

В Америке есть давняя традиция противопоставлять Уолл-стрит, то есть финансовый сектор, и Мейн-стрит, что принято называть реальной экономикой, а именно кредитование потребителей и компаний, производящих товары и услуги.

Из отчитавшихся банков самым уоллстритовским является Goldman Sachs — он закончил квартал чуть ли не с лучшим результатом в своей истории, значительно превысив ожидания экспертов. Банк в полной мере воспользовался ажиотажем, связанным с доразмещением акций и выпуском рекордного объема облигаций во втором квартале. Это позволило компенсировать потери, связанные с потребительским и коммерческим кредитованием. Самым мейнстритовским стал Wells Fargo — его результат оказался хуже ожиданий, и вообще впервые с четвертого квартала 2008 года понес убытки, которые составили $2,38 млрд.

Промышленное производство в США выросло в июне на 5,4% месяц, лучше ожидаемых экспертами 4%. Основной вклад внесла перерабатывающая промышленность — 7.2%, в первую очередь автомобилестроение (вспоминаем Tesla и других производителей из прошлого обзора ). В общем, промышленность потихоньку начала восстанавливаться.

В рамках крупного судебного дела, касающегося конфиденциальности персональных данных, Европейский суд признал недействительным нынешний формат работы «Privacy Shield» при передаче персональных данных между ЕС и США. Решение негативно для технологических компаний, в частности Facebook. Судя по всему, регламент будут менять в сжатые сроки в сторону усиления контроля.

Акции Twitter снижаются из-за взлома аккаунтов известных и богатых людей: Билла Гейтса, Илона Маска, Джеффа Безоса и других. Целью хакерской атаки была попытка мошенничества. Подобное снижение может стать неплохой возможностью для покупки на перпективу.





Новости богаты на санкционные события. Например, США вводят санкции в отношении ряда сотрудников китайских технологических компаний за материальную поддержку режима Компартии Китая. Среди этих компаний оказалась и Huawei. Великобритания запретила использование ее оборудования для развертывания национальной сети 5G до 2027 года. Трамп с Помпео грозятся заблокировать китайский TikTok. На КНР оказывают давление со всех сторон

Стоимость золота незначительно отошла от $1800, Goldman Sachs ждет $2000. Спрос обусловлен новыми вспышками коронавируса, а также необходимостью защиты от инфляции из-за агрессивной денежно-кредитной политики.

Medical Properties Trust, Inc немного подрос, но до цели еще далеко, прогноз в $22,50 сохраняется.

Peloton Interactive достигла спрогнозированной целевой цены $66 и превысила ее. Компанию можно оставить в ожидании дальнейшего роста.





Согласно аналитическому отчету Bank of America, во втором полугодии и без того сильную игровую индустрию ждут дополнительные катализаторы роста. Произойдет запуск новых консолей Sony и Microsoft с графикой следующего поколения, которые должны стать новым стандартом производительности в мире компьютерных игр. Это должно увеличить спрос на более мощные карты памяти, что в свою очередь поспособствует росту бизнеса производителей чипов Nvidia и AMD, отмечает Bank of America. Целевая цена для Nvidia — $460, для AMD — $60.

Corning — один из лидеров рынка производства стекла для электронной продукции: смартфонов, дисплеев и плоских панелей. Небольшая компания является одним из лидеров своего сегмента. В своем последнем отчете JPMorgan говорит, что компания сместила фокус на производство дисплейной продукции на второй и третий кварталы. Потенциал роста — $36.

Ведущие центробанки накачивают рынки деньгами, что на фоне остановленной экономики неизбежно отразится в инфляционном импульсе во втором полугодии 2020. Лишний раз хочу напомнить о необходимости включать защитные активы в свой портфель.

ВНИМАНИЕ! Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций . Успех прошлых инвестиций не означает успеха в будущем.

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