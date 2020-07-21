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В тюрьмах и колониях с 1 августа возобновят краткосрочные свидания
21.07.2020 12:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возобновляются краткосрочные свидания в учреждениях пенитенциарной системы, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в
Как сообщает ведомство, с 1 августа 2020 года возобновляется предоставление краткосрочных свиданий в подразделениях уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториях.
В ДИН МВД отмечают, что введение ранее таких радикальных ограничительных мер позволили своевременных минимизировать угрозу распространения коронавирусной инфекции в учреждениях УИС и ЛТП.
При этом меры предосторожности сохраняются. Прибывающие на краткосрочные свидания должны быть в масках. Тех, у кого повышенная температура и есть симптомы респираторного заболевания, к свиданиям допускаться не будут.
МВД утверждает: на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая ситуация в учреждениях стабильна и находится под постоянным контролем.
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Возобновляются краткосрочные свидания в учреждениях пенитенциарной системы, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в телеграм-канале.
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