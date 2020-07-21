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В тюрьмах и колониях с 1 августа возобновят краткосрочные свидания

21.07.2020 12:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возобновляются краткосрочные свидания в учреждениях пенитенциарной системы, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в телеграм-канале. Они были прекращены из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает ведомство, с 1 августа 2020 года возобновляется предоставление краткосрочных свиданий в подразделениях уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториях.

В ДИН МВД отмечают, что введение ранее таких радикальных ограничительных мер позволили своевременных минимизировать угрозу распространения коронавирусной инфекции в учреждениях УИС и ЛТП.

При этом меры предосторожности сохраняются. Прибывающие на краткосрочные свидания должны быть в масках. Тех, у кого повышенная температура и есть симптомы респираторного заболевания, к свиданиям допускаться не будут.

МВД утверждает: на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая ситуация в учреждениях стабильна и находится под постоянным контролем.

 
 
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Возобновляются краткосрочные свидания в учреждениях пенитенциарной системы, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в телеграм-канале.
 
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