В тюрьмах и колониях с 1 августа возобновят краткосрочные свидания

Источник материала: Tut.by

Возобновляются краткосрочные свидания в учреждениях пенитенциарной системы, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в телеграм-канале . Они были прекращены из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает ведомство, с 1 августа 2020 года возобновляется предоставление краткосрочных свиданий в подразделениях уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториях.

В ДИН МВД отмечают, что введение ранее таких радикальных ограничительных мер позволили своевременных минимизировать угрозу распространения коронавирусной инфекции в учреждениях УИС и ЛТП.

При этом меры предосторожности сохраняются. Прибывающие на краткосрочные свидания должны быть в масках. Тех, у кого повышенная температура и есть симптомы респираторного заболевания, к свиданиям допускаться не будут.

МВД утверждает: на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая ситуация в учреждениях стабильна и находится под постоянным контролем.