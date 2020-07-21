Российская вакцина от коронавируса готова

Источник материала: ОНТ

Вакцина от коронавируса, которую создали в России, готова. Такое заявление сделал первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты».

По данным источника, клинические испытания завершились, все добровольцы выписаны из больниц.

В Минобороны также отметили, что результаты однозначно показали выработку иммунного ответа у всех участников испытаний.

Ранее в Центе клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета сообщали, что иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, кому вводили российскую вакцину в этом учреждении.

Максимальная защита наступает спустя три недели после введения (именно в этот срок запускается реакция иммунной системы).

Однако насколько долго сохраняется иммунитет, исследователи пока не могут. Это выяснится во время следующей фазы клинических исследований.

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