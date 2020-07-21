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Кобринские медики не любят говорить о личном вкладе в борьбе с коронавирусом, но многочисленные письма благодарности говорят сами за себя

21.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Кобринские медики не любят говорить о личном вкладе в борьбе с коронавирусом, но многочисленные письма благодарности говорят сами за себя

Здоровье кобринчан – в руках профессионалов.

Что делает человека счастливым?  Крепкая семья, благодарные дети, любимая работа… Составляющие счастья можно перечислять долго, но оно никогда не будет полноценным, если нет у человека здоровья.

Более 85 тыс. жителей Кобринщины доверили своё здоровье в руки  около 2 тыс. медицинских работников учреждения здравоохранения «Кобринская центральная больница», в состав которой входят центральная районная больница, районная поликлиника, «Станция скорой медицинской помощи», филиалы «Родильный дом», «Стоматологическая поликлиника», «Детская больница», 3 участковых больницы, 1 больница сестринского ухода, 10 амбулаторий врача общей практики, 25 ФАПов. Руки у наших медиков действительно золотые. Кобринская ЦРБ считается одной из лучших в республике. Два года подряд, в 2018 и 2019 годах, она становилась победителем областного смотра-конкурса учреждений здравоохранения по повышению качества и культуры медицинского обслуживания населения, также в 2019 году стала второй среди центральных районных больниц по результатам республиканского смотра. За высокую результативность она удостоена права украшать областную Доску почёта.

В 2020 году медицинским работникам нашей страны, в том числе и Кобринской ЦРБ, чей труд каждый день напряжён по-своему, выпал ещё один сложный экзамен – встать на борьбу с коронавирусом.  На протяжении 4 месяцев Кобринская ЦРБ работала в особом режиме.  Большинство отделений больницы были временно перепрофилированы в отделения, оказывающие помощь больным с пневмониями  и COVID-инфицированным. Врачам, медицинским сёстрам, санитаркам за короткое время нужно было переквалифицироваться и научиться многому из того, чего они не знали и никогда не делали раньше.

– Первой приняла COVID-инфицированных пациентов реанимация, затем кардиология – здесь было много точек подачи кислорода. Хирургию решили разделить на две зоны, одну отвели под инфицированных больных, во второй оказывали помощь хирургического характера и пациентам с травмами. В свою очередь травматология взяла на себя функции кардиологии, терапии, неврологии. Пациентов с COVID принимала также и детская больница. В Новосёлковскую участковую больницу отправляли пациентов на долечивание и тех, кто стал контактом первого уровня и не имел возможности для самоизоляции. Городецкая участковая больница также была приведена в готовность для лечения больных с пневмониями и коронавирусом. К счастью, задействовать её не пришлось. Большая нагрузка выпала на работников рентгенкабинета, – комментирует заместитель главного врача Кобринской ЦРБ Юрий Юзько. – Но мы справились.

Первой к привычному режиму работы вернулась детская больница, которая в конце июня возобновила плановую госпитализацию. На сегодняшний день все отделения, кроме реанимации, тоже работают в штатном режиме.

– Но это совсем не значит, что можно расслабиться. Да, заболеваемость пошла на спад, но много ещё больных, которые находятся на амбулаторном лечении. Новых пациентов с подозрением на коронавирус мы везём в Брестскую областную больницу, – замечает Юрий Викторович. – Жизнь показала, что нужно быть готовым ко всему, поэтому будем и дальше укреплять базу. Инфекционное отделение оборудуем новыми точками для подачи кислорода. Уже завершены строительные работы в помещении, где будет установлен компьютерный томограф. Ждём его поставки.

В период пандемии в больнице появились два новых аппарата искусственной вентиляции лёгких – безвозмездная помощь от СООО «ПП Полесье» и Кобринского маслодельно-сыродельного завода. Эти предприятия не единственные в городе, кто протянул руку помощи в трудной ситуации. Многочисленные общественные организации, сотрудники банков, милиции, индивидуальные предприниматели, неравнодушные кобринчане помогали медицинским работникам и пациентам, чем могли: привозили обеды, средства индивидуальной защиты, выделяли автомобили с водителями для выездов к пациентам на дом.

Кобринские медики не любят говорить о своём личном вкладе в борьбе с коронавирусом, как и о том, что многие сами переболели инфекцией, они не называют себя героями, замечают, что выполняли свой долг. Но многочисленные письма благодарности от вылечившихся пациентов и тёплые слова из уст руководства больницы говорят о другом. Заведующий физиотерапевтическим отделением Светлана Яшина, врач-психотерапевт центра, дружественного подросткам, «Ориентир» Евгений Кайма и многие другие врачи  – валеологи, гинекологи, отоларингологи, медицинские сёстры добровольно перешли на работу «контактного центра», чтобы помочь  своим коллегам. В организационном плане львиная доля работы выпала на заместителя главврача Аллу Волотовскую и заведующего поликлиникой Оксану Сивенкову. Как показала практика, совместными усилиями, большой самоотдачей и высоким профессионализмом можно справиться с любой болезнью.

Елена БАКУН.

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Кобринские медики не любят говорить о личном вкладе в борьбе с коронавирусом, но многочисленные письма благодарности говорят сами за себя
 
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