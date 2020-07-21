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Гуманитарная помощь для медиков поступила из Турции в Беларусь

21.07.2020 13:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гуманитарная помощь для медиков поступила из Турции в Беларусь

Из Стамбула в Минск прибыл гуманитарный груз для белорусских медиков. Это первая партия, прибывшая к нам из Турции. 

В коробках – больше 8,5 тысяч единиц самых современных средств защиты и медицинского оборудования. Потребности у стационаров страны в средствах защиты всё ещё есть. Только за последние три месяца в больницах масок израсходовано больше, чем за два предыдущих года. Сейчас в столице пациентов с коронавирусом принимают четыре больницы.

Эдуард Вальчук, главный врач республиканского центра организации медицинского реагирования: «Груз состоит из кислородных концентраторов, масок, очков, щитков медицинских. Всё это будет предназначено для наших врачей, наших медицинских работников в рамках борьбы с COVID-19. Несмотря на то, что заболеваемость COVID-19 в Беларуси снижается, помощь такая нужна».   

Гуманитарная миссия состоялась при активном участии посольства Турции в Беларуси. Ценный груз предоставили турецкие частные компании. 

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Теги: Минск
 
 
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Из Стамбула в Минск прибыл гуманитарный груз для белорусских медиков. Это первая партия, прибывшая к нам из Турции.  В коробках – больше 8,5 тысяч единиц самых...
 
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