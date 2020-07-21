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Гуманитарная помощь для медиков поступила из Турции в Беларусь
21.07.2020 13:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Из Стамбула в Минск прибыл гуманитарный груз для белорусских медиков. Это первая партия, прибывшая к нам из Турции.
В коробках – больше 8,5 тысяч единиц самых современных средств защиты и медицинского оборудования. Потребности у стационаров страны в средствах защиты всё ещё есть. Только за последние три месяца в больницах масок израсходовано больше, чем за два предыдущих года. Сейчас в столице пациентов с коронавирусом принимают четыре больницы.
Гуманитарная миссия состоялась при активном участии посольства Турции в Беларуси. Ценный груз предоставили турецкие частные компании.
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Из Стамбула в Минск прибыл гуманитарный груз для белорусских медиков. Это первая партия, прибывшая к нам из Турции. В коробках – больше 8,5 тысяч единиц самых...
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