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Сегодняшним утром пинские пограничники пропустили более 300 украинцев, пришедших за ягодами в Ольманские болота

21.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Сегодняшним утром пинские пограничники пропустили более 300 украинцев, пришедших за ягодами в Ольманские болота
Сегодня на территории Полесского лесхоза начали функционировать места упрощенного пропуска для граждан Украины с целью сбора ягод. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказал официальный представитель Пинского погранотряда Михаил Бут-Гусаим.

На участке Пинского пограничного отряда были открыты три места пропуска на направлениях украинских деревень Дроздынь, Березовое, Познань. Пересекать границу здесь могут жители 10 приграничных населенных пунктов Украины в течение установленного периода времени и только лишь с целью сбора дикоросов.

– Согласно двухстороннему соглашению, как и в прошлые годы, пропуск должен был начаться с 1 июля, но коррективы внесла складывающаяся эпидемиологическая обстановка, связанная с коронавирусом, – отметил Михаил Бут-Гусаим. – За несколько недель в адрес погранслужбы Беларуси поступило несколько обращений об открытии пропуска. По официальной информации украинской стороны, в данном приграничном районе ситуация с COVID-19 не вызывает опасений.  Учитывая тот факт, что сбор дикоросов для жителей украинского приграничья является одним из основных источников заработка, было принято решение об открытии мест упрощенного пропуска.

Кроме того, принято во внимание, что в местах посещения на территории нашей страны отсутствуют белорусские населенные пункты.

– В этом году, на основе ранее полученных пропусков, в пограничную полосу законное право посещать белорусскую территорию имеют почти 800 граждан Украины. Они же уплатили в бюджет Столинского района госпошлину за посещение республиканского заказника «Ольманские болота» по 10 базовых величин каждый, – сообщил Михаил Бут-Гусаим.

Уже сегодня утром пинские пограничники пропустили на территорию Ольманских болот более 310 украинцев, почти 30 из них – несовершеннолетние.

На основе двухстороннего соглашения второй этап упрощенного пропуска граждан Украины (для сбора клюквы) запланирован на 1 сентября. Откроется ли он будет зависеть от эпидемиологической ситуации и пожароопасной обстановки в данном регионе.


Сегодняшним утром пинские пограничники пропустили более 300 украинцев, пришедших за ягодами в Ольманские болота

– Кстати, в нынешнем году в подразделения границы на данном направлении, помимо имеющейся высокопроходимой техники, поступил современный снегоболотоход «Шерп». С его помощью восемь пограничников могут быстро передвигаться и оперативно отслеживать обстановку в самых сложных заболоченных и труднодоступных участках границы, – подчеркнул Михаил Бут-Гусаим.

Фото Пинского погранотряда

 

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