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В Беларуси 66 348 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 135 новых инфицированных

21.07.2020 15:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси 66 348 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в своем телеграм-канале. Прирост за сутки — 135 новых инфицированных.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выздоровели и выписаны 58 тыс. 592 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего проведено 1 млн 202 тыс. 214 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 507 пациентов.

В Минздраве Беларуси не исключают возможности второй волны COVID-19. Но министр здравоохранения Владимир Караник надеется, что накопленный опыт пойдет на пользу, поэтому система здравоохранения будет к новой волне готова гораздо лучше, чем к первой.

По прогнозам экспертов, вторая волна в Беларуси может начаться уже в сентябре.

—  Вирус так мутирует, что начинают превалировать те штаммы, которыми человек быстрее заражается. Но пока неясно, болезнь будет протекать тяжелее или нет. Опираясь на сходство с другими коронавирусами, похоже, что иммунитет у переболевших ослабевает и через три месяца резко падает количество антител. И возникает вопрос, хватит ли иммунитета будущей зимой тем, кто переболел первым? — говорит литовский профессор Саулюс Чаплинскас.

Белорусские ученые создали рабочую группу, задачей которой станет разработка вакцины от вируса COVID-19.

Пациентов с COVID-19 в Минске сейчас принимают в городской клинической инфекционной больнице, городской детской инфекционной больнице, 6-й городской клинической больнице (травматологическая служба клиники уже вернулась к привычному режиму работы) и 4-й клинической больнице. Также лечение от коронавирусной инфекции проходят и в 5-й клинической больнице столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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