|
В Беларуси 66 348 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 135 новых инфицированных
21.07.2020 15:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 66 348 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в своем телеграм-канале. Прирост за сутки — 135 новых инфицированных.
Выздоровели и выписаны 58 тыс. 592 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всего проведено 1 млн 202 тыс. 214 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 507 пациентов.
В Минздраве Беларуси
По прогнозам экспертов, вторая волна в Беларуси
— Вирус так мутирует, что начинают превалировать те штаммы, которыми человек быстрее заражается. Но пока неясно, болезнь будет протекать тяжелее или нет. Опираясь на сходство с другими коронавирусами, похоже, что иммунитет у переболевших ослабевает и через три месяца резко падает количество антител. И возникает вопрос, хватит ли иммунитета будущей зимой тем, кто переболел первым? — говорит литовский профессор Саулюс Чаплинскас.
Белорусские ученые
Пациентов с COVID-19 в Минске сейчас
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщает Минздрав в своем телеграм-канале
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)