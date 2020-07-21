В Гомеле президент открыл поликлинику, которую ждали более 10 лет

Источник материала: Tut.by

В Гомеле 21 июля Александр Лукашенко побывал на открытии новой центральной городской поликлиники, которую ждали более 10 лет, сообщает пресс-служба президента.



Фото: president.gov.by

Строительство поликлиники в 17-м микрорайоне Гомеля началось еще в 2009 году, закончить планировали через пять лет. Но денег не хватило, и объект заморозили. Работы возобновились лишь в прошлом году, а сегодня уже перерезали красную ленточку.

Новая поликлиника насчитывает 8 этажей и рассчитана на обслуживание 40 тысяч человек. Ежедневно она сможет принимать около 850 пациентов. Ранее обещали, что учреждение оснастят самым современным оборудованием — будет даже компьютерный томограф. Кроме этого, здесь планируют открыть амбулаторный центр реабилитации, водолечебницу и центр урологии и андрологии.

Преобразилась и территория вокруг новой клиники. Об этом мы уже писали .

Во время торжественного открытия президент отметил отличную работу врачей и медперсонала в сложный эпидемиологический период.

«Их надо благодарить за то, что в тяжелейших условиях — без вакцин, без лекарств, неизвестная болезнь — они научились лечить людей. Это подвиг», — сказал Лукашенко. Он также напомнил, что Беларусь избрала свой путь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, и это дало положительный результат, заболеваемость снижается.

Также Александр Лукашенко подчеркнул важность сохранения на данном этапе независимости и суверенитета страны. «Сейчас очень опасный момент, нам нельзя потерять то, что мы с вами создали. Нельзя! Это главное, — заявил президент. — Этот клочок земли мы должны сохранить и никому не отдавать. Нет никакого страха, нет никакой катастрофы, но негодяи должны знать, что мы будем всегда суверенны и независимы и жить на этой земле вместе со своими детьми».