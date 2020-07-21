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В Китае перед полётом нужен отрицательный тест на коронавирус. Но на рейс всё равно могут не пустить
21.07.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Китай обязал пассажиров предоставлять перед полетом отрицательный тест на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет как об иностранцах, так и о гражданах Китая.
Необходимые анализы желающие прилететь в Поднебесную должны сдать не более чем за пять дней до планируемого рейса. При этом тестирование необходимо проходить в учреждениях, назначенных посольствами Китая за рубежом.
После этого для подтверждения состояния здоровья иностранцы с отрицательным анализом должны обратиться в китайское диппредставительство или консульство. Те, кто данные требования не выполнит, попасть на рейс не сможет.
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В Китае перед полётом нужен отрицательный тест на коронавирус. Но на рейс всё равно могут не пустить
Новости Китая. Китай обязал пассажиров предоставлять перед полетом отрицательный тест на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет как...
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