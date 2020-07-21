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COVID-19 в Беларуси - официальная версия

21.07.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минздрав обновил статистику по ситуации с заражением коронавирусом в Беларуси



На 21 июля официально зафиксировано 66.348 случаев заражения (+135 за сутки).

Из них 507 человек умерли (+3 за сутки). 

Выздоровели и выписаны 58.592 пациентов.

Всего проведено 1.202.214 тестов (+2.897 за сутки).
 
 
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Минздрав обновил статистику по ситуации с заражением коронавирусом в Беларуси
 
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