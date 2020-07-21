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Дмитриев в видео-обращении: Бюджет, наши налоги им важны, а наше состояние, наши жизни - нет

21.07.2020 19:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кандидат Андрей Дмитриев завершил первую серию обращений кандидатов в президенты к избирателям на телевидении. Политик обратился лично к медикам, учителям, пенсионерам и милиции, призвал поддержать альтернативных кандидатов и голосовать только в основной день выборов.


Фото: скриншот выступления кандидата на телеканале «Беларусь 1»

В своем выступлении Андрей Дмитриев предложил в будущем ограничить пребывание одного президента двумя сроками, прописав эту норму в Конституции. А до этого попросил граждан активно поддерживать штабы альтернативных кандидатов.

— Голосуйте только 9 августа. Нельзя остаться в стороне. Помогите кандидатам вести кампании. Больше нет кампании Дмитриева, это кампания всех тех, кто хочет перемен в Беларуси, — призвал кандидат.

В своем выступлении Дмитриев вспомнил про задержания во время сбора подписей кандидатов в президенты, в очереди в магазин сувениров, про задержанных политиков, блогеров и высказывающих свою позицию граждан, подчеркнув важность их скорейшего освобождения.

Дмитриев раскритиковал действующую власть, которая «предлагает потерпеть», «оторвалась от людей» и «за людей решает, что им нужно». А также заявил, что новый президент повернет власть лицом к народу, сформирует переходное правительство из альтернативных кандидатов и уважаемых чиновников, в течение года подготовит и проведет новые выборы.

— Когда до нашей страны дошла беда — коронавирус — старый президент и люди, которые ему служат, не захотели думать о нас, белорусах. Они думали об экономике. Бюджет, наши налоги им важны, а наше состояние, наши жизни — нет. Для нового президента экономика будет не про стены и станки, а про людей, — заявил Андрей Дмитриев.

Для этого кандидат считает необходимым отменить краткосрочные контракты, обеспечить поддержку безработным, уйти от управления экономикой в ручном режиме.

— Старый президент считает главным сберечь то, что есть. Но ведь именно отсутствие развития и есть главная причина разрушения заводов, колхозов, бизнесов, тотальной безработицы в регионах. <…> Старая власть пугает, что [в случае смены президента] будет бардак, хаос и кризис. Мы этого не допустим. Мы не будем разрушать то, что работает, наоборот, сохраним и улучшим, — подчеркивает Андрей Дмитриев.

Он обратился лично к учителям, медикам, рабочим, милиционерам, студентам, пенсионерам, работникам сельского хозяйства. Педагогам кандидат на пост президента обещает после избрания нового президента снять лишнюю нагрузку в виде походов по домам учеников, сбор средств для школы и ненужных бумаг. Политик предлагает предоставлять молодым медикам жилье в регионах, а поликлиники обеспечить необходимой аппаратурой. Рабочим гарантирует, что их труд после избрания нового президента не будет цениться меньше, чем сейчас.

— Новый президент уволит излишнюю администрацию, освободит предприятия от обузы в виде колхозов и других трат, даст свободу принятия решений компетентным директорам и будет привлекать инвестиции, чтобы предприятий становилось больше. Так что бросайте бояться, — заявил Андрей Дмитриев.

Пенсии политик считает необходимым установить не ниже 60% о средней зарплаты по стране, вернуть в страховой стаж декрет и службу в армии.

— Ошибается тот, кто думает, что новый президент — это риск, а старый — это безрадостно, зато известно. Это не так. Мы раньше не слышали угроз народу армией, не видели обвинения больных в их смерти, не были в ситуации затяжных конфликтов не только с Западом, но и с Россией, мы никогда не видели, чтобы против было настроено большинство. Так что это еще больший риск и неизвестность, чем новый президент, — высказал Андрей Дмитриев.

 
 
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Дмитриев призвал голосовать 9 августа: Бросайте бояться. Беларуси нужен новый президент
 
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