ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Возрожденное Полесье: Лукашенко открыл новую поликлинику в Гомеле

21.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

За работу в пандемию коронавируса президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня поблагодарил врачей. Теплые слова от главы государства прозвучали во время открытия новой поликлиники в Гомеле. О возрождении Полесья, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

С руководителями регионов Александр Лукашенко встречается регулярно. Для них ставит задачи и делает акценты. Гомельщине поручил заняться мелиорацией. К региону у президента особое отношение. Юг Беларуси больше других пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС. Пришлось вложить немало сил и средств, чтобы вернуть его к привычной жизни.

«Но я для себя принял решение, что этот процветающий и красивейший уголок не только Беларуси, но и Европы, нашей планеты, должен жить. Мы его ни в коем случае не должны бросить на произвол судьбы. Мы поступили правильно. Мы спасли Гомельскую область», – сказал Лукашенко.

В Гомеле создана медицинская база на столичном уровне: врачи, оборудование, современные центры. Вот и сегодня президент открыл новую поликлинику. Это событие здесь ждали несколько лет. Но при этом никто не рассчитывал, что соберется столько гомельчан. Чтобы все слышали, президент взял стойку микрофона и поднялся на ступеньки. Лукашенко пошутил и пожелал бывать здесь, как можно реже.

«Мы сдаем экзамен. Этот экзамен, когда сдаешь, есть хороший результат. Насколько я знаю, эта поликлиника с 13 года, долгострой. Президентские выборы подстегнули, напряглись – построили. И так по всей стране», – отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил отличную работу врачей во время пандемии. Медики разработали свои схемы спасения людей. Президент назвал это подвигом. И попросил белорусов беречь себя и повременить с зарубежными поездками.

«Мы вас сдерживать не будем, хотите в Черное море, пожалуйста, в Индийский океан, на Канары. Езжайте. Но по возвращении готовьтесь сесть на карантин за собственный счет. Мы вас просто так в общество не выпустим. Мы вас будем держать на карантине примерно 10 дней», – пояснил Лукашенко.

Красная ленточка перерезана, и уже завтра поликлиника начнет прием. 110 врачей смогут обслуживать 40 тысяч жителей Гомеля. Здесь установили и компьютерный томограф. Сложная диагностика теперь доступна и в поликлинике. Этот стандарт будут внедрять по всей стране.

«Мы делаем классическую триаду амбулаторного звена. Это поликлиники, хорошо оснащенные, это переоснащение службы скорой медицинской помощи, включая восстановление санавиации, и создание отделений неотложной помощи при больницах. Это по сути отделения кратковременного пребывания. 15 таких отделений должно стать по всей стране», – сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

Пока президенту показывали поликлинику, гомельчане ждали его на улице, не расходились. Хотели задать свои вопросы. Спрашивали о строительстве детских и спортивных площадок, о развитии дорог.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юг Беларуси больше других пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС. Пришлось вложить немало сил и средств, чтобы вернуть его к привычной жизни.
 
Новости дня
Новости
 
Дмитриев в видео-обращении: Бюджет, наши налоги им важны, а наше состояние, наши жизни - нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика