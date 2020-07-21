Возрожденное Полесье: Лукашенко открыл новую поликлинику в Гомеле

Источник материала: Mir24.TV Belarus

За работу в пандемию коронавируса президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня поблагодарил врачей. Теплые слова от главы государства прозвучали во время открытия новой поликлиники в Гомеле. О возрождении Полесья, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

С руководителями регионов Александр Лукашенко встречается регулярно. Для них ставит задачи и делает акценты. Гомельщине поручил заняться мелиорацией. К региону у президента особое отношение. Юг Беларуси больше других пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС. Пришлось вложить немало сил и средств, чтобы вернуть его к привычной жизни.

«Но я для себя принял решение, что этот процветающий и красивейший уголок не только Беларуси, но и Европы, нашей планеты, должен жить. Мы его ни в коем случае не должны бросить на произвол судьбы. Мы поступили правильно. Мы спасли Гомельскую область», – сказал Лукашенко.

В Гомеле создана медицинская база на столичном уровне: врачи, оборудование, современные центры. Вот и сегодня президент открыл новую поликлинику. Это событие здесь ждали несколько лет. Но при этом никто не рассчитывал, что соберется столько гомельчан. Чтобы все слышали, президент взял стойку микрофона и поднялся на ступеньки. Лукашенко пошутил и пожелал бывать здесь, как можно реже.

«Мы сдаем экзамен. Этот экзамен, когда сдаешь, есть хороший результат. Насколько я знаю, эта поликлиника с 13 года, долгострой. Президентские выборы подстегнули, напряглись – построили. И так по всей стране», – отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил отличную работу врачей во время пандемии. Медики разработали свои схемы спасения людей. Президент назвал это подвигом. И попросил белорусов беречь себя и повременить с зарубежными поездками.

«Мы вас сдерживать не будем, хотите в Черное море, пожалуйста, в Индийский океан, на Канары. Езжайте. Но по возвращении готовьтесь сесть на карантин за собственный счет. Мы вас просто так в общество не выпустим. Мы вас будем держать на карантине примерно 10 дней», – пояснил Лукашенко.

Красная ленточка перерезана, и уже завтра поликлиника начнет прием. 110 врачей смогут обслуживать 40 тысяч жителей Гомеля. Здесь установили и компьютерный томограф. Сложная диагностика теперь доступна и в поликлинике. Этот стандарт будут внедрять по всей стране.

«Мы делаем классическую триаду амбулаторного звена. Это поликлиники, хорошо оснащенные, это переоснащение службы скорой медицинской помощи, включая восстановление санавиации, и создание отделений неотложной помощи при больницах. Это по сути отделения кратковременного пребывания. 15 таких отделений должно стать по всей стране», – сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

Пока президенту показывали поликлинику, гомельчане ждали его на улице, не расходились. Хотели задать свои вопросы. Спрашивали о строительстве детских и спортивных площадок, о развитии дорог.