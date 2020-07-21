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Возрожденное Полесье: Лукашенко открыл новую поликлинику в Гомеле
21.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
За работу в пандемию коронавируса президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня поблагодарил врачей. Теплые слова от главы государства прозвучали во время открытия новой поликлиники в Гомеле. О возрождении Полесья, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
С руководителями регионов Александр Лукашенко встречается регулярно. Для них ставит задачи и делает акценты. Гомельщине поручил заняться мелиорацией. К региону у президента особое отношение. Юг Беларуси больше других пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС. Пришлось вложить немало сил и средств, чтобы вернуть его к привычной жизни.
В Гомеле создана медицинская база на столичном уровне: врачи, оборудование, современные центры. Вот и сегодня президент открыл новую поликлинику. Это событие здесь ждали несколько лет. Но при этом никто не рассчитывал, что соберется столько гомельчан. Чтобы все слышали, президент взял стойку микрофона и поднялся на ступеньки. Лукашенко пошутил и пожелал бывать здесь, как можно реже.
Александр Лукашенко отметил отличную работу врачей во время пандемии. Медики разработали свои схемы спасения людей. Президент назвал это подвигом. И попросил белорусов беречь себя и повременить с зарубежными поездками.
Красная ленточка перерезана, и уже завтра поликлиника начнет прием. 110 врачей смогут обслуживать 40 тысяч жителей Гомеля. Здесь установили и компьютерный томограф. Сложная диагностика теперь доступна и в поликлинике. Этот стандарт будут внедрять по всей стране.
«Мы делаем классическую триаду амбулаторного звена. Это поликлиники, хорошо оснащенные, это переоснащение службы скорой медицинской помощи, включая восстановление санавиации, и создание отделений неотложной помощи при больницах. Это по сути отделения кратковременного пребывания. 15 таких отделений должно стать по всей стране», – сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.
Пока президенту показывали поликлинику, гомельчане ждали его на улице, не расходились. Хотели задать свои вопросы. Спрашивали о строительстве детских и спортивных площадок, о развитии дорог.
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Юг Беларуси больше других пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС. Пришлось вложить немало сил и средств, чтобы вернуть его к привычной жизни.
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