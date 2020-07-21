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В Румынии антирекорд по COVID: почти 1000 больных за сутки
21.07.2020 20:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
За последние сутки в стране выявили 994 новых случаев инфекции и это рекордный показатель с начала пандемии.
В Румынии установлен антирекорд по заболеваемостью коронавирусом с начала пандемии — там за последние сутки обнаружили почти 1000 новых больных.
Об этом сообщает
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За последние сутки в стране выявили 994 новых случаев инфекции и это рекордный показатель с начала пандемии.
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