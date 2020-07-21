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Коронавирус или побег: почему Валерий Цепкало не явился в суд?

21.07.2020 21:12 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коронавирус или побег: почему Валерий Цепкало не явился в суд?

Продолжается период агитации на выборах Президента Беларуси. Кандидаты встречаются с избирателями, проводят пикеты, используют свое право выступить на радио и телевидении.

Предсказуемо во время избирательной кампании участники привлекают повышенное внимание электората. Но создают информационные поводы и несостоявшиеся кандидаты. В частности, имя Валерия Цепкало всё чаще появляется в прессе в связи целым рядом вопросов, возникающих у экспертов и политтехнологов.

Так, совсем непонятно, почему ни Цепкало, ни кто-либо из представителей его штаба не явились накануне в Верховный суд на рассмотрение собственной жалобы на решение Центризбиркома об отказе регистрации Валерия Цепкало в качестве кандидата в президенты. Речь ведь идёт о будущей политической карьере. Возможно, всё дело в том, что Цепкало (как утверждают сразу несколько источников) находится на самоизоляции, мол, всему виной опасный COVID-19 и политик – контакт первого уровня. Увы, попытки подтвердить эту информацию оказались напрасными – на наш запрос медики не смогли дать утвердительный ответ. 

А вот в Telegram-каналах объяснение нашлось. Пишут, что бывший потенциальный соискатель вот уже три недели находится за пределами страны. Тогда резонно возникает вопрос: а как же COVID-19, самоизоляция и как Цепкало в таком случае смог выехать за границу? И если это так, то кто тогда поставил подпись под его обращением в Верховный суд, поданном 16 июля? Кстати, сегодня Валерия Цепкало и его представителей не дождались и в суде Первомайского района Минска. Там рассматривают иск турецкого бизнесмена к Цепкало о защите чести, достоинства и деловой репутации.

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Теги: Минск
 
 
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Продолжается период агитации на выборах Президента Беларуси. Кандидаты встречаются с избирателями, проводят пикеты, используют свое право выступить на радио и...
 
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