Светлана Тихоновская: «По телевизору вам не покажут, что Станюта и многие другие ведущие были уволены, потому что не согласны с нынешней властью»

Источник материала: Tribuna.com

Кандидат в президенты Светлана Тихоновская во время своего прямого эфира на канале «Беларусь 1» отметила отстранение гимнастки Мелетины Станюты от работы в качестве ведущей на телеканале ОНТ.

«Я расскажу вам о том, что на самом деле происходит в стране, о том, что вы не увидите по телевизору. Я расскажу вам правду.

По телевизору вам не покажут, что у действующего президента очень низкий рейтинг, что его поддерживает совсем мало людей. Но это правда! По телевизору вам не покажут, что уже несколько месяцев по всей стране выстраиваются километровые очереди из белорусов, которые требуют, чтобы Сергея Тихоновского, Виктора Бабарико и других политзаключенных выпустили из тюрем. Но это правда! По телевизору вам не покажут, что люди, которых хватает ОМОН, просто мирно гуляли по улицам и не делали ничего плохого. Но это правда! По телевизору вам не покажут, что абсолютное большинство против нынешней власти и хочет нового президента. Но это правда! По телевизору вам не покажут, что белорусы умоляют учителей и всех, кого заставляют подделывать подсчет голосов, не соглашаться на это преступление. И это правда! По телевизору вам не покажут, в какой нищете живет большая часть населения, и как богато живут чиновники. Но это правда! По телевизору вам не покажут, что от коронавируса умерло намного больше человек, чем говорит Минздрав. Но это правда! По телевизору вам не покажут, что правительство хамит вам и обзывает вас. Но это правда! По телевизору вам не покажут, что политзаключенные сидят за решеткой из-за своих убеждений, а не потому что совершили преступление. Но это правда! По телевизору вам не покажут, что врачам не хватало масок, и на них собирали деньги простые белорусы. Но это правда! По телевизору вам не покажут, что альтернативных кандидатов посадили в тюрьмы, потому что за них было большинство. Но это правда! По телевизору вам не покажут, что ваших любимых ведущих уволили за то, что они посмели высказаться против президента. Мелита Станюта, Дмитрий Врангель, Антон Мартыненко, Дядя Ваня, Маргарита Левчук и многие другие были уволены, потому что не согласны с нынешней властью. И это правда!

Телевизор в этой стране принадлежит одному человеку. Поэтому все, кто смотрит телевизор, никогда не узнают правду», – сказалаТихоновская.