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Президент Беларуси: в Украине на 20% рухнуло сельское хозяйство. Ну подставьте плечо, они же платят за это
21.07.2020 22:10 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Глава государства 21 июля встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы на встрече затронули самые разные: экономику, политику, сельское хозяйство, медицину.
Весной Беларусь, несмотря на известные ограничения, вызванные пандемией коронавируса, свою экономику не закрывала и не останавливала. То же касается и сельского хозяйства: что посеешь, то и пожнешь. Беларусь с хорошим урожаем, а некоторые соседние регионы отмечают спад. Этим нужно было умело воспользоваться.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Сегодня прочитал: в Украине на 20 % рухнуло сельское хозяйство. На 20 % из-за того, что изолировали людей и они практически вовремя не посеяли. И в этот хороший год у них очень сильное падение. Ну подставьте плечо, они же платят за это, продайте туда свою сельскохозяйственную продукцию, продукты питания. Они будут в цене. И потом, ООН прогнозирует: в ближайшее время до 800 миллионов – 1 миллиарда человек будут голодать. Значит, нельзя бросать сельское хозяйство. Продукты питания будут в цене. И все, что связано с сельским хозяйством.
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Президент Беларуси: в Украине на 20% рухнуло сельское хозяйство. Ну подставьте плечо, они же платят за это
Новости Беларуси. Глава государства 21 июля встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы на встрече затронули...
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