Президент рассказал, благодаря чему в пандемию нас «штабелями не складывали»

Источник материала: Tut.by

Гомельщина справилась с коронавирусом. Об этом Гомеле поликлинику, которую ждали 10 лет. Собралась толпа">на открытии новой поликлиники в Гомеле заявил Александр Лукашенко. Сюжет был показан в эфире «Беларусь 1».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Должен вас поздравить. Вчера мне доложили, что вы не просто выходите из этой проблемы, а с ней справились. Вчера уже на вечер у вас было пневмоний всего за сутки 53. Это уже практически ничто, — обратился к местным жителям Лукашенко.

Президент заявил, что все получилось благодаря тому, что в стране не закрыли инфекционные больницы, а наши врачи получили хорошее образование. Он также поблагодарил медиков, которые совершили подвиг и научились лечить людей «в тяжелейших условиях — без вакцин, без лекарств».

— А все говорят, что у нас здравоохранение плохое, врачи никакие и образование медицинское никакое. Если бы этого не было, нас бы штабелями складывали, как это было в продвинутых Италии, Испании, Франции, Великобритании и Америке. У нас (тьфу-тьфу) это не произошло только потому, что у нас есть армия толковых людей в белых халатах, — сказал Лукашенко.