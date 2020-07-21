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Президент рассказал, благодаря чему в пандемию нас «штабелями не складывали»

22.07.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гомельщина справилась с коронавирусом. Об этом Гомеле поликлинику, которую ждали 10 лет. Собралась толпа">на открытии новой поликлиники в Гомеле заявил Александр Лукашенко. Сюжет был показан в эфире «Беларусь 1».


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Должен вас поздравить. Вчера мне доложили, что вы не просто выходите из этой проблемы, а с ней справились. Вчера уже на вечер у вас было пневмоний всего за сутки 53. Это уже практически ничто, — обратился к местным жителям Лукашенко.

Президент заявил, что все получилось благодаря тому, что в стране не закрыли инфекционные больницы, а наши врачи получили хорошее образование. Он также поблагодарил медиков, которые совершили подвиг и научились лечить людей «в тяжелейших условиях — без вакцин, без лекарств».

— А все говорят, что у нас здравоохранение плохое, врачи никакие и образование медицинское никакое. Если бы этого не было, нас бы штабелями складывали, как это было в продвинутых Италии, Испании, Франции, Великобритании и Америке. У нас (тьфу-тьфу) это не произошло только потому, что у нас есть армия толковых людей в белых халатах, — сказал Лукашенко.

 
Теги: Гомель
 
 
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- А все говорят, что у нас здравоохранение плохое, врачи никакие и образование медицинское никакое. Если б этого не было, нас бы штабелями складывали, как это было в...
 
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