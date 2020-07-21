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Суд отклонил жалобу Валерия Цепкало на решение об отказе его регистрации в качестве кандидата в Президенты

21.07.2020 22:36 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Верховный суд Беларуси отклонил жалобу Валерия Цепкало на решение Центральной избирательной комиссии об отказе его регистрации в качестве кандидата в Президенты. Ни сам претендент в кандидаты, ни кто-либо из его представителей на судебное заседание не явились.

Не обращался Цепкало и к врачам  по поводу своего  якобы  контакта с человеком, заболевшим коронавирусом. Данная версия фигурировала   как объяснение его внезапного исчезновения из вида. Т.е.,  по сути,  претендент в кандидаты на соискание самой высокой должности в стране  без всяких объяснений исчез из публичного пространства на три недели. По информации различных интернет-источников, Цепкало находится не в стране. Соответственно высказываются сомнения в достоверности его подписи под жалобой в Верховный суд. Кстати, не явился он лично и сегодня  на предварительное судебное слушание по гражданскому иску к нему бизнесмена Седата Игдеджи.


 
 
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Верховный суд Беларуси отклонил жалобу Валерия Цепкало на решение Центральной избирательной комиссии об отказе его регистрации в качестве кандидата в...
 
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