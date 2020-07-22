США обвинили Китай в попытке украсть данные по вакцине от коронавируса

Источник материала: Tut.by

Министерство юстиции США предъявило обвинения двум китайским гражданам во взломе компьютерных систем сотен организаций, включая правительственные. Об этом говорится на сайте ведомства.



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По данным американских властей, в некоторых случаях хакеры действовали, исходя из собственной выгоды, в других — по поручению китайских спецслужб или правительства. В Минюсте указывают, что они украли терабайт данных, которые представляют угрозу для США.

«Теперь Китай наряду с Россией, Ираном и Северной Кореей занял свое место в этом постыдном клубе стран, которые предоставляют убежище киберпреступникам в обмен на их готовность поработать в пользу государства», — заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон С. Демерс.

По его словам, среди данных, которые подверглись кибератаке, были и наработки по вакцине против коронавируса. В заявлении Минюста уточняется, что хакеры изучили уязвимости в системном обеспечении не только занимающихся вакциной компаний, но и тех, кто разрабатывает тест-системы, а также препараты против COVID-19.

Ведомство также утверждает, что хакеры совершали атаки в течение десяти лет, помимо США они затрагивали и другие страны с высокоразвитыми технологиями — Австралию, Бельгию, Германию, Японию, Литву, Нидерланды, Испанию, Южную Корею, Швецию и Великобританию. Хакеров интересовала информация относительно медицинского оборудования и фармацевтики, гражданского и промышленного машиностроения, обороны, бизнеса, образовательного софта. В одном из случаев китайские программисты вымогали у пользователя интернета криптовалюту. Системы они взламывали, используя общеизвестные уязвимости в популярных программах, а также в приложениях для совместной работы.

Минюст, в частности, предъявил хакерам обвинения в сговоре с целью совершения кибермошенничества (максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы) и краже коммерческой тайны (до 10 лет заключения). Максимальное наказание по всем пунктам должен назначить конгресс США.

В июле в Великобритании заявили, что российская разведка провела кибератаки в отношении организаций, занимающихся разработкой вакцины от коронавируса. Национальный центр кибербезопасности страны (NCSC) указывал, что взлому подверглись серверы нескольких учреждений в разных странах. Из соображений безопасности там отказались раскрыть названия пострадавших организаций. В Кремле утверждали, что Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам.