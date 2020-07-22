Лукашенко о пандемии: У нас есть армия толковых людей в белых халатах, которые победили эту болезнь

Источник материала: ОНТ

Максимально концентрированно о социальном и совсем немного политики. Президент сегодня побывал в Гомеле – встретился с областным активом и открыл поликлинику. Казалось бы, сейчас уже сложно удивить «начинкой» – медицинским оборудованием и спектром предоставляемых услуг. Но, похоже, Гомелю это удалось.





На сегодня это один из важнейших социальных объектов в городе. Сразу в нескольких районах активно ведётся строительство. Так вот, детская и поликлиника для взрослых образуют собой целый комплекс для оказания медицинской помощи. Всё на уровне!

Техника на службе врачей. Но так бывает не всегда. Александр Лукашенко поблагодарил медиков, сражающихся с коронавирусом буквально вслепую. Президента поддержали все пришедшие на открытие аплодисментами.

И к слову, людей собралось немало. Спонтанное общение могло растянуться на часы, если бы только позволил президентский график. О чём просили Президента? И от чего он сам предостерегает всех, кого манят поездки за рубеж?

Главврач, как видно по эмоциям, очень довольна своей поликлиникой. Да, медучреждения возводят для пациентов, а конкретно здесь будут обслуживаться три микрорайона Гомеля, а это больше 40 тысяч человек. Но ведь и самим медикам такие подарки тоже приятны. Из разговора замечаем интересную деталь: собеседница избегает слов «пациенты», а настойчиво говорит, что ждут «посетителей». Для поликлиники подход непривычный.

До прибытия Президента осматриваем кабинеты. Одни журналисты в поликлиниках бывают регулярно, потому что молодцы и следят за здоровьем. Другие – чуть легкомысленнее, и атмосфера им непривычна. Но все сходятся во мнении – это космос. Министр ощущения подтверждает компетентным комментарием.

Президента ждали не только журналисты. Уже с восьми утра здесь начали собираться те, кто хотел бы поговорить с Александром Лукашенко. Или хотя бы увидеть. Глава государства позже извинится: собирался управиться часа за два, ведь ждут люди и в другом городе. Но задержался на встрече с активом. Людей становилось всё больше, и служба протокола несколько раз переставляла микрофон. Оперативную точку для того, чтобы всем было хорошо видно и слышно, выбрал сам Президент.

Но роль первой скрипки в этом диалоге (а позже были ещё) играли медики. Александр Лукашенко поблагодарил всех за борьбу с пандемией, ведь белорусский путь, в который сами белорусы поверили не в полном составе, оценили во всём мире. И помочь медикам должно не только государство.

Когда Президент говорил о похвале самому себе – он ведь говорил это с улыбкой. А вот когда хвалить начали сами медики, ответил уже серьёзно.

После такого эмоционального общения доклады по новой поликлинике автоматически отошли на второй план. Хотя и министр и главврач очень хотели показать – здесь есть всё, это учреждение нового уровня. Такие бы в каждом городе, и не только в областных. Оказалось, у Владимира Караника именно такой план.

С учетом того, что Президент с министром по телефону общаются чуть ли не каждый день, Александр Лукашенко задолго до приезда в Гомель изучил перечень здешнего оборудования. Экскурсия – максимально сжатая: чего любоваться, лучше как можно быстрее открыть для посетителей.

И когда Президенту начали вручать подарки, а это традиционная картина и логотип поликлиники, все посчитали, что это финальный аккорд. Но оказалось, что люди, ждущие с утра, так и не расходятся. Александр Лукашенко постарался уделить максимум внимания всем.

Общались бы, наверное, и дольше, но начал собираться дождь. Впрочем, поводы для новой встречи ещё наверняка будут. И скоро, и в долгосрочной перспективе.

Фото: БЕЛТА

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