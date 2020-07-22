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Черногория, называвшая себя свободной от коронавируса, объявила об эпидемии

22.07.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории повторно объявил эпидемию COVID-19 на всей территории страны из-за роста заболеваемости.



Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

Со среды вводится несколько новых временных мер, цель которых - дальнейшее предотвращение распространения коронавируса, в то же время облегчаются мероприятия в некоторых муниципалитетах, где эпидемиологический риск был снижен.

Ношение защитных масок на открытом воздухе и в помещении становится обязательным на всей территории Черногории, включая детей старше 7 лет, за исключением пляжей и национальных парков, при условии соблюдения физической дистанции и других мер безопасности.

Собрание людей на всей территории государства ограничиваются максимум 40 лицами в открытых общественных местах и 20 лицами в закрытых, с обязательством соблюдать дистанцию не менее двух метров.

В связи с чрезвычайно высоким эпидемиологическим риском, создаваемым определенными группами населения, действие мер, принятых 30 июня, было продлено до 6 августа. Речь идет о запрете дискотек / баров и ночных клубов / баров, а также запрете на организацию свадеб, выпускных, дней рождения и других частных торжеств.


Действие мер, принятых 7 июля, продлено до 30 июля, что означает запрет напроведення развлекательных и музыкальных программ в заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, столовых, гостиничных ресторанах и аналогичных заведениях общественного питания), в том числе в пляжных барах (концерты, живые выступления музыкантов и групп, живые выступления ди-джеев и др.).

Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории ранее ввел запрет на проведение всех политических и религиозных собраний в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Новые больные были обнаружены в июне, вопреки тому, что во второй половине мая власти Черногории объявили победу над эпидемией.
 
 
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Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории повторно объявил эпидемию COVID-19 на всей территории страны из-за...
 
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