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Церемония вручения Нобелевской премии пройдет в новом формате

22.07.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В декабре 2020 года нас ожидает новый формат церемонии.



Фонд Нобеля объявил, что церемония вручения Нобелевской премии, которая должна состояться в декабре 2020 года, будет проходить в новом формате из-за ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Фонда Нобеля, пишет zn.ua

"В этом году нобелевская неделя будет использовать новые форматы из-за неопределенности. Мы не знаем, сможет ли большое количество людей собраться в одном месте и смогут ли лауреаты из других стран приехать в Швецию и Норвегию", — говорится в сообщении.

Фонд рассчитывает на то, что, используя новый формат церемонии, ему удастся провести вручение Нобелевской премии даже в случае, если ни один из лауреатов не сможет лично на ней присутствовать.

"Мы ожидаем, что сможем провести церемонию вручения Нобелевской премии в Осло и Стокгольме 10 декабря, используя новый формат, который не только учитывает ограничения, связанные с соблюдением социальной дистанции, но и принимает во внимание, что только некоторые лауреаты или даже ни один из лауреатов не смогут лично присутствовать на церемонии ", — подчеркнули в Фонде.

Отдельно добавляется, что в 2020 году будет отменен традиционный банкет в стокгольмской ратуше.

"Во время банкета и приема, устраиваемого днем ​​ранее, более тысячи людей собираются на ограниченном пространстве в закрытом помещении. Поэтому проводить мероприятие в 2020 году было бы нецелесообразно", - подчеркнули в Фонде Нобеля.

Ожидается, что имена нобелевских лауреатов 2020 будут названы в период с 5 по 12 октября.
 
 
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В декабре 2020 года нас ожидает новый формат церемонии.
 
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