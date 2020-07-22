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Церемония вручения Нобелевской премии пройдет в новом формате
22.07.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В декабре 2020 года нас ожидает новый формат церемонии.
Фонд Нобеля объявил, что церемония вручения Нобелевской премии, которая должна состояться в декабре 2020 года, будет проходить в новом формате из-за ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Фонда Нобеля, пишет
"В этом году нобелевская неделя будет использовать новые форматы из-за неопределенности. Мы не знаем, сможет ли большое количество людей собраться в одном месте и смогут ли лауреаты из других стран приехать в Швецию и Норвегию", — говорится в сообщении.
Фонд рассчитывает на то, что, используя новый формат церемонии, ему удастся провести вручение Нобелевской премии даже в случае, если ни один из лауреатов не сможет лично на ней присутствовать.
"Мы ожидаем, что сможем провести церемонию вручения Нобелевской премии в Осло и Стокгольме 10 декабря, используя новый формат, который не только учитывает ограничения, связанные с соблюдением социальной дистанции, но и принимает во внимание, что только некоторые лауреаты или даже ни один из лауреатов не смогут лично присутствовать на церемонии ", — подчеркнули в Фонде.
Отдельно добавляется, что в 2020 году будет отменен традиционный банкет в стокгольмской ратуше.
"Во время банкета и приема, устраиваемого днем ранее, более тысячи людей собираются на ограниченном пространстве в закрытом помещении. Поэтому проводить мероприятие в 2020 году было бы нецелесообразно", - подчеркнули в Фонде Нобеля.
Ожидается, что имена нобелевских лауреатов 2020 будут названы в период с 5 по 12 октября.
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В декабре 2020 года нас ожидает новый формат церемонии.
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