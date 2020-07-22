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Количество наблюдателей на участках уменьшат «из-за сложной эпидемиологической обстановки»

22.07.2020 12:32 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Во время заседания Центральной избирательной комиссии 22 июля Лидия Ермошина, сославшись на сложную эпидемиологическую обстановку, предложила уменьшить количество наблюдателей на участках. Остальные члены ЦИК согласились с ее предложением.

Количество наблюдателей на участках уменьшат «из-за сложной эпидемиологической обстановки»

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ермошина боится насилия в отношении членов избирательных комиссий

— К сожалению, нынешняя кампания складывается так скандально, что члены избирательных комиссий не чувствуют себя защищенными ни морально, ни физически. По поводу морального давления. Уважаемые коллеги, я прошу вас на это время прервать всякое общение и выходы в социальные сети. Пока они вас не уничтожили окончательно, по крайней мере вашу самооценку, — призвала глава ЦИК.

После этого Лидия Ермошина вспомнила про наблюдателей — она подчеркнула, что во время прошлых электоральных кампаний наблюдатей зачастую было больше, чем членов избирательных комиссий.

— Эти наблюдатели зачастую навязывают стиль поведения и действий членам участковых избирательных комиссий. Я уже не говорю, что могут быть и угрозы физической опасности! Кстати, господин Тихановский же до своего задержания говорил о гражданских арестах членов избирательных комиссий. То есть не исключено, что кто-то будет консультировать данных лиц [наблюдателей], чтобы их [членов избирательных комиссий] брали в определенное кольцо, для того, чтобы они не могли выполнять свои обязанности, — заявила Ермошина.

Но количество наблюдателей уменьшат из-за коронавируса

Глава ЦИК напомнила о том, что несмотря на то, что ситуация с коронавирусом улучшается, она все равно продолжает вызывать настороженность.

Она сослалась на данные Минздрава, согласно которым порядка 41 тысяча белорусов являются контактами первого уровня, либо заражены COVID-19 и находятся на карантине — и это не считая тех, кто в настоящее время в больницах.

— Я понимаю, что это будет непопулярное решение, но предлагаю на период этой электоральной кампании уменьшить количество наблюдателей. До пяти человек — в основной день голосования. Если участковая комиссия менее семи человек — то наблюдателей может быть не более 50% от числа членов комиссии. А в дни досрочного голосования до трех человек, — предложила Ермошина.

Наблюдатели, которым будет разрешен доступ на участки, будут определяться по принципу очередности — то есть по дате получения аккредитации.

Член ЦИК с правом совещательного голоса Павел Дик от кандидата Светланы Тихановской задал вопрос Лидии Ермошиной, есть ли смысл в подобном решении, с учетом того, что во время выборов через участок проходит огромное количество людей, а Минздрав разработал специальные рекомендации.

— Проходимость и нахождение в одном помещении — разные вещи, — парировала глава ЦИК. — И это безопасность не только членов комиссии, но и наблюдателей, которые находятся там постоянно. Да, будут проветривания и уборки, но нельзя же остановить процесс голосования для каких-то проветриваний и уборок. И потом хочу подчеркнуть, что и эпидемиологическая обстановка, и та физическая и моральная, которая необходима членам участковых избирательных комиссий, чтобы они не ощущали морального, эмоционального и физического давления — она им просто-напросто необходима.

Количество наблюдателей на участках уменьшат «из-за сложной эпидемиологической обстановки»

Решение было принято единогласно.

Напомним, массовое наблюдение за ходом голосования было элементом стратегии альтернативных кандидатов. Стать им мог любой гражданин Беларуси старше 18 лет, который заручился 10-ю подписями избирателей по своему участку. По данным на 20 июля, избирательные комиссии аккредитовали 42 856 наблюдателей. Из них более семи тысяч граждан, около двух тысяч — от трудовых коллективов, остальные наблюдатели — от политических партий и объединений.

 
 
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  Во время заседания Центральной избирательной комиссии 22 июля Лидия Ермошина, сославшись на сложную эпидемиологическую обстановку, предложила уменьшить...
 
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