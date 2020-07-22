Колесникова рассказала, с чем не сможет справиться режим

У действующей власти есть два выхода: провести реформы и допустить людей к управлению или «стать откровенно полицейским государством - меньшинством, противостоящим большинству, без всех этих «палаток», ЦИКов и прочих потемкинских деревень».

Об этом рассказала представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова в видеообращении к избирателям от команды кандидата на пост президента Светланы Тихановской.

Колесникова заявила, что режим может справиться с Площадью, но с длинным, регулярным и разнообразным протестом большинства не способен».

По ее словам, чтобы произвести реформы, нужна смелость, а на полицейское государство нужны деньги. Ни того, ни другого у режима нет.

Колесникова считает, что выборами 9 августа все не решится, и выражать несогласие придется очень долго. Для наступления перемен необходимо участие каждого гражданина. Не нужно «верить в кого-то: в вождя, в штаб, в ЕС, в Россию, в США - что кто-то придет и все изменит».

«Но никто не придет… Гораздо проще объявить бойкот, «забить», корчить из себя самого умного и ничего не делать», - заявила Колесникова.

«Нужно дергать и долбить государство и их представителей, чтобы большинство выражало свою нелюбовь и несогласие. Это есть самый важный фактор, который ведет к переменам», - сказала Колесникова.

Она еще раз повторила, что не нужно участвовать в досрочных выборах. Лучше прийти 9 августа, и необходимо, чтобы наблюдатели фиксировали на участках финальный протокол.

«Его зальют в интернет, посчитают, и будет более близкий к реальному итогу выборов альтернативный подсчет. А члены территориальных избирательных комиссий задумаются, стоит ли дальше мухлевать или пусть ЦИК сам выкручивается», - отметила представитель штаба Бабарико.

Вечером 21 июля по белорусскому государственному телевидению выступили кандидаты в президенты. Они много говорили о низких рейтингах власти, заниженной статистике по коронавирусу, страхе и будущем.