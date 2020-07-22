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Представитель Лукашенко сказал, что даже Иисус не решит проблем беларусов. Самое важное о выборах
22.07.2020 14:04 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.
Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех
Вчера кандидаты в президенты выступили в эфире БТ. Больше всех остальных беларусов поразила Светлана Тихановская. Например, она перечислила вещи, которые не озвучат по телевизору (что у Лукашенко низкий рейтинг, что ОМОН хватает мирно гуляющих по улицам людей, что коронавирус убил гораздо больше людей, чем утверждает Минздрав и так далее). Тихановская также пообещала, что в случае победы на выборах проведет новые справедливые выборы с участием всех кандидатов. Мы
Глава ЦИК Лидия Ермошина уменьшила число наблюдателей на избирательных участках. Свое решение чиновница обосновала эпидмией коронавируса. Теперь наблюдателей, которым дадут доступ на участки, выберут по принципу очередности – то есть кто первый получил аккредитацию, того и тапки. Всего на участки допустят 28,8 тысячи наблюдателей. Комиссии уже аккредитовали 42,8 тысячи наблюдателей. Из них 31,1 тысячи – от общественных организаций, в основном поддерживающих Александра Лукашенко: от профсоюзов, БРСМ и «Белой Руси». Смотрите, как над этим
«Наша Нива» побывала на одной агитационной встрече доверенного лица Александра Лукашенко, трансплантолога и сенатора Олега Руммо с народом. Он рассказывал, как трудно выживалось в 90-х. Говорил, что, если супруги получают зарплату по 400 рублей, это вполне сносно: «400 и 400 – это 800 [рублей]. Хватает, чтобы снимать квартиру. Еще есть, на что тратить деньги». А также заявил, что есть установка в ближайшую пятилетку повысить зарплаты учителям и врачам. «Это щелчком не делается. Назначьте хоть Иисуса Христа, он не сможет обеспечить сразу высокую зарплату и жилье для всех», – сказал Руммо. Весь репортаж «НН» доступен по
В списке кандидатов в президенты – пять человек. Вот они:
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Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые...
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