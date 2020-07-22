ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Японцы против проведения Олимпиады

22.07.2020 14:28 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Более половины населения Японии не одобряет решение провести Олимпиаду в Токио летом 2021 года.

 
В Японии недовольны реакцией премьер-министра Синдзо Абэ на распространение коронавируса и его последствий. В частности, больше половины населения страны считает нецелесообразным проведение Олимпиады в Токио летом следующего года, за что активно выступает правительство.

Так, согласно опросу, проведенному Kyodo News, одобряют решение принять Олимпийские и Паралимпийские игры только 23,9% жителей Японии, в то время как 36,4% респондентов общенационального опроса считают, что соревнования следует вновь отложить. При этом 33,7% заявили, что Игры необходимо отменить.

Таким образом, 75,3% японских граждан являются противниками проведения Игр в Токио летом 2021 года, поскольку считают, что пандемия в ближайшее время не может быть сдержана.

Эту причину назвали 12,7% опрошенных. По их мнению, правительство должно ставить в приоритет задач борьбу с распространением опасной инфекции в стране. 5,9% респондентов также ссылаются на неразумные дополнительные расходы в связи с Олимпиадой.

Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Олимпиады в Токио ранее договорились упростить предстоящие Игры в целях сокращения бюджета и снижения медицинских рисков. 

Планируется, что количество зрителей и спортивных объектов, а также мест, отведенных для обслуживающего персонала, будет сокращено. Кроме прочего, церемонии открытия, награждения и закрытия турнира будут облегчены. 44,1% опрошенных ответили, что, если Олимпиаду проводить, то только без присутствия зрителей или с ограниченным количеством участников.

Также Япония рассматривает вариант смягчения въездного режима для участников Олимпиады из стран со стабильной медицинской обстановкой. Опрос показал, что прибытие таких спортсменов на острова поддерживают 69,1% респондентов, против — 26,5%.

Опрос в целом позволил выяснить, что действиями кабинета Абэ по борьбе с пандемией недовольны 59,1%. Уровень одобрения правительства по сравнению с данными месячной давности, упал примерно на два процента. 66,4% граждан по-прежнему считают, что в Японии необходимо снова ввести чрезвычайное положение. 

Это связано с резким ростом новых случаев заражения вирусом и однодневными рекордами в Токио и других городских районах, включая соседние и западном Кансае. Несмотря на это, премьер-министр запустил программу субсидирования, направленную на стимулирование внутренних путешествий.

Теперь уровень неодобрения Абэ составил 48,5%. Считают, что кампанию необходимо отложить, 62,7% опрошенных.

Оргкомитет летней Олимпиады в Токио все так же не исключает, что в конечном итоге процесс проведения Игр вновь потребуется корректировать. Как отметил председатель Есиро Мои, существует вероятность, что Олимпийские игр не состоятся в 2021 году, если из-за пандемии будет невозможно допустить хотя бы часть зрителей на трибуны.


«Если случится так, что возможно только такое проведение Игр без болельщиков, то придется думать. В этом случае, возможно, встанет вопрос об отмене», — приводит слова Мори NHK.

Однако организаторы на текущий момент склоняются к позитивному варианту. Исполнительный директор оргкомитета Тоширо Муто сообщил, что Токио будет готов принять Игры, даже если ситуация с коронавирусом глобально не улучшится в мире.

«Сложно ожидать, что к началу Игр пандемия коронавируса будет сдержана. Но если мы проведем Олимпиаду в условиях коронавируса, то Токио станет образцом для подражания для других городов, которые будут принимать Олимпийские игры или другие крупные соревнования. Успешным проведением Игр в Токио мы очень сильно надеемся создать наследие, которое войдет в историю человечества», – рассказал Муто.

Изначально Олимпиада должна была пройти в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Согласно новому расписанию, церемония открытия состоится 23 июля 2021 года, а закрытия — 8 августа.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более половины населения Японии не одобряет решение провести Олимпиаду в Токио летом 2021 года.
 
Новости дня
Новости
 
Представитель Лукашенко сказал, что даже Иисус не решит проблем беларусов. Самое важное о выборах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика