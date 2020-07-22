Коронавирус в мире уже у 15 млн человек. ВОЗ отмечает рост числа новых случаев в Европе

Источник материала: Tut.by

В мире уже более 15 миллионов человек заразились коронавирусом. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.



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По данным университета, в мире подтверждено 15 000 424 случаев COVID-19. С начала пандемии умерли 617 832 человека.

Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США — 3 915 780. Далее следуют Бразилия (2 159 654) и Индия (1 193 078). На четвертом месте Россия (787 846).

Увеличение числа случаев заболевания коронавирусом сейчас фиксируется и в Европе.

«Случаи вновь растут в некоторых государствах региона вследствие сдвигов в мерах физического дистанцирования», — пояснила в среду ТАСС официальный представитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сара Тайлер.

Она добавила, что «борьба с пандемией — это марафон, а не спринт, и ситуация продолжит эволюционировать в предстоящие месяцы». По ее словам, «риск повторного появления и активизации болезни» сохраняется, и это потребует «строгого применения мер в сфере общественного здравоохранения, поскольку вирус циркулирует между странами и внутри них».