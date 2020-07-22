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Коронавирус в мире уже у 15 млн человек. ВОЗ отмечает рост числа новых случаев в Европе
22.07.2020 20:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В мире уже более 15 миллионов человек заразились коронавирусом. Такие
По данным университета, в мире подтверждено 15 000 424 случаев COVID-19. С начала пандемии умерли 617 832 человека.
Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США — 3 915 780. Далее следуют Бразилия (2 159 654) и Индия (1 193 078). На четвертом месте Россия (787 846).
Увеличение числа случаев заболевания коронавирусом сейчас фиксируется и в Европе.
«Случаи вновь растут в некоторых государствах региона вследствие сдвигов в мерах физического дистанцирования», —
Она добавила, что «борьба с пандемией — это марафон, а не спринт, и ситуация продолжит эволюционировать в предстоящие месяцы». По ее словам, «риск повторного появления и активизации болезни» сохраняется, и это потребует «строгого применения мер в сфере общественного здравоохранения, поскольку вирус циркулирует между странами и внутри них».
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Представитель ВОЗ заявила, что «борьба с пандемией - это марафон, а не спринт, и ситуация продолжит эволюционировать в предстоящие месяцы». По ее словам, «риск...
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