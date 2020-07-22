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Литва продлила срок ограничений при пересечении границы

22.07.2020 20:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственный пограничный комитет Беларуси проинформировал о продлении Литвой срока ограничений при пересечении границы.

Литовская сторона сообщила о продлении срока ранее установленных ограничений при пересечении границы в связи неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции, пишет belnovosti.by

Перечень категорий граждан, которым разрешен въезд в Литву, определен постановлением литовского правительства.

В Госпогранкомитете отмечают, что консультацию по вопросам пересечения белорусско-литовской границы можно получить в дипучреждениях Литвы на территории Беларуси.


В ведомстве пояснили, что пересечение литовско-белорусского участка границы ограничено автодорожными международными пунктами пропуска.

В частности, в ГПК указываются следующие ПП: Мядининкай" – "Каменный Лог", "Райгардас" – "Привалка", "Шальчининкай" - "Бенякони" (с белорусской стороны).

Среди железнодорожных пунктов пропуска ограничения присутствуют на железнодорожной станции Вильнюс, "Стасилос" - "Бенякони" и "Кена" - "Гудогай" (с белорусской стороны).

Помимо этого, не осуществляется пропуск лиц и транспортных средств сопредельной стороной на участке ответственности Полоцкого пограничного отряда на белорусско-литовской границе в международном пункте пропуска "Видзы".
 
 
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Государственный пограничный комитет Беларуси проинформировал о продлении Литвой срока ограничений при пересечении границы.
 
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