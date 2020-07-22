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Быть врачом - призвание. Система здравоохранения Беларуси - это десятки тысяч специалистов

22.07.2020 21:38 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Быть врачом - призвание. И каждый день заботиться о нашем здоровье, спасать жизни, помогать появиться на свет малышам. 

О тех, кто вселяет надежду, о самой благородной и важной профессии - Андрей Ястребов. Владимир Таранда только заступил на смену. Поинтересоваться состоянием здоровья - то, с чего, пожалуй, начинается рабочий день каждого врача. 1 августа будет 40 лет, как анестезиолог-реаниматолог - в медицине. Конечно, не хвалится, но можно только предположить количество спасенных им жизней.

Высоко оценил работу медиков и Глава государства, будучи накануне в Гомеле на открытии не просто новой поликлиники, а современного медицинского комплекса. В помощь гомельским врачам - мощная современная высокотехнологичная база. Такую шаг за шагом формировали не только на Гомельщине - по всей стране! В приоритете именно первичное звено. Да и из регионов не нужно ездить в столицу - вся помощь рядом. Причем европейского уровня. Большая модернизация всей системы здравоохранения смогла справиться и с весенней волной коронавируса. Конечно, пришлось в эти дни нелегко. Но сейчас центральная больница уже вернулась к привычному ритму. По штатному расписанию работают и лаборатория, и кабинет компьютерной томографии.


Быть врачом - призвание. Система здравоохранения Беларуси - это десятки тысяч специалистов


На страже здоровья детей


Эта городская детская поликлиника в центре Могилева, пожалуй, самое шумное учреждение. Все-таки до 150 пациентов в приемный день. Уговоры, игрушки в ход здесь идут нередко - малышей успокоить несложно, рассказывает Ольга Буйлина. Опыт, к тому же, сама мама двоих ребятишек.  Сейчас молодой педиатр без любимой работы себя и представить не может. А ведь служба не только кабинетная. Ольга - участковый врач, поэтому частый гость в могилевских семьях. А ведь когда-то мечтала посвятить себя искусству. Теперь лечить маленьких пациентов - смысл всей ее жизни. Детскую поликлинику ждет расширение. Новоселье. И, конечно, обновление - новейшим оборудованием. Подарок - уже в следующем году для врачей и горожан. 

Быть врачом - призвание. Система здравоохранения Беларуси - это десятки тысяч специалистов
  


Современная медицина в районах


Современным оборудованием пополнятся и районные поликлиники. Это часть масштабной государственной программы.  Здесь делают УЗИ со всем спектром исследований. Офтальмология. Реанимационное оборудование. За эти годы система здравоохранения района стала сильнее. А это - и сокращение времени на обследование, и качество лечения. Что важно для сельского жителя. Но ставка не только на обновление оборудования. 

Как раз таким наставником стала и Валентина Гарцуева. Начинала в хирургическом отделении, работала в стоматологии. Сейчас руководит поликлинической частью. Под ее контролем все - от приема пациента до обследования. Говорит, к вечеру устаешь. Но ведь здоровье людей превыше всего. А их почти 13,5 тысячи в районе.

Быть врачом - призвание. Система здравоохранения Беларуси - это десятки тысяч специалистов


Конечно, такие достижения отражаются и на жизни района. Демографическая ситуация в Круглом стала лучше. Уже в этом году родилось 47 малышей.  Система здравоохранения страны - это десятки тысяч специалистов, которые и в эти минуты на посту, чтобы не только сберечь здоровье, но и поддержать добрым словом, участием. Пожалуй, в этом и есть смысл профессии. 

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Быть врачом - призвание. И каждый день заботиться о нашем здоровье, спасать жизни, помогать появиться на свет малышам.  О тех, кто вселяет надежду, о самой...
 
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