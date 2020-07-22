|
Быть врачом - призвание. Система здравоохранения Беларуси - это десятки тысяч специалистов
22.07.2020 21:38 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTБыть врачом - призвание. И каждый день заботиться о нашем здоровье, спасать жизни, помогать появиться на свет малышам.
О тех, кто вселяет надежду, о самой благородной и важной профессии - Андрей Ястребов. Владимир Таранда только заступил на смену. Поинтересоваться состоянием здоровья - то, с чего, пожалуй, начинается рабочий день каждого врача. 1 августа будет 40 лет, как анестезиолог-реаниматолог - в медицине. Конечно, не хвалится, но можно только предположить количество спасенных им жизней.
Высоко оценил работу медиков и Глава государства, будучи накануне в Гомеле
На страже здоровья детей
Эта городская детская поликлиника в центре Могилева, пожалуй, самое шумное учреждение. Все-таки до 150 пациентов в приемный день. Уговоры, игрушки в ход здесь идут нередко - малышей успокоить несложно, рассказывает Ольга Буйлина. Опыт, к тому же, сама мама двоих ребятишек. Сейчас молодой педиатр без любимой работы себя и представить не может. А ведь служба не только кабинетная. Ольга - участковый врач, поэтому частый гость в могилевских семьях. А ведь когда-то мечтала посвятить себя искусству. Теперь лечить маленьких пациентов - смысл всей ее жизни. Детскую поликлинику ждет расширение. Новоселье. И, конечно, обновление - новейшим оборудованием. Подарок - уже в следующем году для врачей и горожан.
Современная медицина в районах
Современным оборудованием пополнятся и районные поликлиники. Это часть масштабной государственной программы. Здесь делают УЗИ со всем спектром исследований. Офтальмология. Реанимационное оборудование. За эти годы система здравоохранения района стала сильнее. А это - и сокращение времени на обследование, и качество лечения. Что важно для сельского жителя. Но ставка не только на обновление оборудования.
Как раз таким наставником стала и Валентина Гарцуева. Начинала в хирургическом отделении, работала в стоматологии. Сейчас руководит поликлинической частью. Под ее контролем все - от приема пациента до обследования. Говорит, к вечеру устаешь. Но ведь здоровье людей превыше всего. А их почти 13,5 тысячи в районе.
Конечно, такие достижения отражаются и на жизни района. Демографическая ситуация в Круглом стала лучше. Уже в этом году родилось 47 малышей. Система здравоохранения страны - это десятки тысяч специалистов, которые и в эти минуты на посту, чтобы не только сберечь здоровье, но и поддержать добрым словом, участием. Пожалуй, в этом и есть смысл профессии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Быть врачом - призвание. И каждый день заботиться о нашем здоровье, спасать жизни, помогать появиться на свет малышам. О тех, кто вселяет надежду, о самой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)