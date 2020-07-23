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В Оршанском районе выздоровели после коронавируса полторы тысячи человек
23.07.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В Беларуси по-прежнему централизованно не сообщается статистика по ситуации с коронавирусом в регионах. Какие-то общие данные или даже цифры звучат из уст чиновников или Александра Лукашенко. Также статистика иногда появляется в районных государственных изданиях.
В Полоцке и Полоцком районе было зарегистрировано 836 случаев заражения коронавирусом. Поправились 637 человек, на амбулаторном лечении находится 134 человека. Проходит лечение 51 пациент с пневмонией (36 из них старше 65 лет), 6 из них — в тяжёлом состоянии, пишет "Полацкі веснік". Отмечается, что за неделю случаи пневмоний снизились на 24%.
Накануне о ситуации с коронавирусом в регионах высказался министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник. По его словам, она "везде управляемая", фиксируется "стабильное снижение числа больных". При этом 22 июля в нашей стране вновь увеличилось количество новых случаев заражения коронавирусом.
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В Беларуси по-прежнему централизованно не сообщается статистика по ситуации с коронавирусом в регионах. Какие-то общие данные или даже цифры звучат из уст...
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