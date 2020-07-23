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Вторая волна? Вспышку коронавируса фиксируют в курортных странах

23.07.2020 09:46 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Новая волна коронавируса накрыла страны, которые едва оправились от пандемии. Число заболевших и погибших стремительно растёт в Испании, США, Австралии, Черногории, Китае, Грузии и Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Очередные вспышки COVID-19 фиксируют в курортных городах, уже открывших границы для туристов.

Вторая волна? Вспышку коронавируса фиксируют в курортных странах

Среди них испанская Барселона и её окрестности. Здесь за выходные болезнь подтвердилась почти у 3 тысяч человек. На всей территории Черногории из-за роста числа заболевших объявлена эпидемия. Власти вновь ввели строгие ограничительные меры, которые будут действовать до конца августа.

Ухудшается ситуация и в Австралии. За сутки в стране зарегистрировали рекордно высокое количество инфицированных за всё время пандемии. Большая часть случаев – в Мельбурне.

Вторая волна? Вспышку коронавируса фиксируют в курортных странах

Продлили режим чрезвычайного положения власти Таиланда. Правительство Бельгии решило не ослаблять карантин в начале августа, как планировалось ранее. До начала осени не отменит ограничительные меры Украина, а в Грузии останется под запретом международное авиасообщение.

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Министерство здравоохранения Беларуси в очередной раз призывает граждан воздержаться от выездов за пределы страны в регионы с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу.

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Новости мира. Новая волна коронавируса накрыла страны, которые едва оправились от пандемии. Число заболевших и погибших стремительно растёт в Испании, США,...
 
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