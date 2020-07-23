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Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей

23.07.2020 12:51 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что существует вероятность отсутствия зрителей на трибунах Олимпиады в Токио. Такое заявление он сделал по результатам анализа статистики COVID в мире вообще и в Японии в частности. Если ситуация с коронавирусом существенным образом не улучшится, то МОК разрешит только видеотрансляцию. Вместе с тем, переносить Игры не планируют - Олимпиада в Токио должна состояться летом будущего года.

 
 
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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что существует вероятность отсутствия зрителей на трибунах Олимпиады в Токио. Такое заявление он...
 
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