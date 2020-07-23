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COVID-19: только официально в Беларуси уже умерли 519 человек!
23.07.2020 16:02 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Минздрав обновил статистику по распространению коронавируса в Беларуси.
На 23 июля официально зафиксировано 66.688 случаев заражения (+167 за сутки).
Из них 519 человек умерли (+6 за сутки).
Выздоровели и выписаны 59.439 пациентов.
Всего проведено 1.219.705 тестов (+10.305 за сутки).
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Минздрав обновил статистику по распространению коронавируса в Беларуси.
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