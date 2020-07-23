Зарплаты, занятость, цены — Александр Лукашенко ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов

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Об этом глава государства заявил на совещании с руководством экономического блока страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил правительству о необходимости решения самых значимых для общества вопросов, касающихся заработной платы, занятости и цен. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании с руководством экономического блока страны, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня мы остановимся на трех самых значимых вопросах, которые постоянно находятся на контроле у общества, — зарплаты, занятость и цены. Я внимательно изучил все статистические и оперативные данные, мнения и настроения людей, — сказал Президент. — Каких-то особых, разительных результатов и успехов в этой работе пока не увидел».

О заработной плате: обещанный минимум достигнут

Александр Лукашенко отметил, что в целом по стране достигнут тот минимум, который был обещан со стороны руководства. Все области и Александр Лукашенко отметил, что в целом по стране достигнут тот минимум, который был обещан со стороны руководства. Все области и Минск в мае в среднем платили зарплату по тысяче и более рублей (лишь Могилевская область не дотянула Br7 до тысячи). «Однако, по моим данным, доход значительной части населения пока еще ниже этого уровня, и не от всех людей мы получаем положительную оценку своей работы», — продолжил Президент.





Глава государства привел в качестве примера отдельные категории работников (например, воспитатели детских садов), которые, несмотря на значительную нагрузку, все еще не получают тысячу рублей. Таких граждан Президент поручил поддержать, изыскав при необходимости дополнительные финансовые источники. «Найти источники, вплоть до нетрадиционных, чтобы поддержать этих людей. Я не хочу сказать, что мы должны заплатить по тысяче с лишним рублей всем тем, кто просто придет на работу. Нет, — добавил Александр Лукашенко. — Прошу доложить: какие меры принимаются по созданию условий для достойного заработка тем, кто стремится заработать. Не просто праздно шатающимся (есть у нас и такие). Но подавляющее большинство людей хотят заработать. Им надо помочь».





Кроме того, глава государства обратил внимание на необходимость решить застарелую проблему, когда рост зарплаты опережает рост производительности труда.

О занятости: удалось не допустить катастрофы



Что касается вопросов занятости, то глава государства констатировал отсутствие серьезных проблем. «В целом трагизма нет. Нам удалось не допустить катастрофы — скатывания в яму безработицы, как это произошло даже у наших соседей. Именно катастрофы, потому что даже у самых сильных государств мира не хватило накопленного запаса прочности, чтобы сохранить покой в обществе, — отметил Александр Лукашенко. — Однако занятость в экономике должна обеспечиваться устойчивой и эффективной работой предприятий, а не тем, что они порой искусственно удерживают или содержат людей».





В то же время Президент подчеркнул недопустимость массовых увольнений сотрудников. «Люди на предприятии — их нельзя выкидывать на улицу, но они должны работать. Их надо обеспечить работой. Если на предприятии не хватает традиционных видов работ, то в Минске и в других городах, на селе сейчас море работы, можно заработать. Организуйте людей», — поставил задачу глава государства. Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь в этом году рассчитывает на очень хороший урожай в сельском хозяйстве, который можно экспортировать и получить значительную денежную выручку. В этой связи Президент потребовал организовать качественную и своевременную уборочную кампанию и дал соответствующие поручения ответственным должностным лицам. Вместе с тем глава государства выразил обеспокоенность ситуацией в промышленном секторе. По мнению Президента, промышленность должна воспользоваться преимуществами того, что в Беларуси не было остановлено производство. «Экономика в мире сжалась. Спрос на сырье уменьшился, — сказал глава государства. — Раз спрос на сырье, материалы, металлы и прочее уменьшился, значит и цены упали. Значит, наша промышленность может купить сырье дешевле. Но цены на готовый товар не упали. Почему? Потому что экономика стоит. Появился дефицит на многие товары промышленности. Так продайте их, как делают другие».

О ценообразовании — оно остается на особом контроле руководства

Президент потребовал от правительства и местных органов власти держать на особом контроле вопросы ценообразования. «Ситуация, конечно, не критичная, но есть вопросы», — отметил Александр Лукашенко.





Руководители областей должны проинформировать Президента о том, как на местах реализуются недавно принятые точечные решения о поддержке занятости и стимулировании экономической активности в целом. «Мы предоставили губернаторам, председателям городских и районных исполкомов чрезвычайные полномочия. Действуйте! Доложите, как вы их использовали, ведь дополнительные полномочия — это дополнительная ответственность», — сказал глава государства. «Перед нами стоят абсолютно земные задачи. Человек должен ходить на работу, получать достойную зарплату — заработанную, а предприятия — эффективно развиваться», — подытожил белорусский лидер

«Не допустить, чтобы сложности переносились на людей» — Александр Лукашенко назвал ключевую задачу для власти Ключевая задача для органов власти состоит в том, чтобы текущие сложности, вызванные различными обстоятельствами, не переносились на людей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с руководством экономического блока страны, передает корреспондент БЕЛТА. Глава государства отметил, что нельзя упустить из виду важнейшие вопросы, от которых зависит обычная, повседневная жизнь людей. «Избирательная кампания пройдет, градус политических процессов снизится, и экономика окажется в центре общественного внимания. Она и сейчас никуда не исчезает. Поэтому сегодня я пригласил экономический блок руководства центральных и местных органов власти, чтобы рассмотреть работу отраслей реального сектора и услуг, финансов, социальной сферы, которая должна быть под пристальным нашим контролем. Ни один вопрос, винтик в этой машине не должен допустить сбоя, — подчеркнул белорусский лидер. — В начале года, во время испытания нас «нефтяной пандемией», нам это удалось. Затем была вирусная, «информационная». Теперь началась политическая пандемия». «Но вряд ли это для кого-то неожиданность. На легкие времена мы никогда не рассчитывали. Рассчитывать на них нельзя и впредь. Однако ключевая задача для всех нас в ином. Любой ценой мы должны не допустить, чтобы эти сложности переносились на наших людей и чтобы их даже чувствовали люди. Никакие сложности их касаться не должны, с которыми мы должны разбираться здесь», — заявил глава государства.

Александр Лукашенко: борьба с коронавирусом обошлась бюджету в полмиллиарда рублей, но человек важнее денег





Борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету почти в полмиллиарда рублей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с руководством экономического блока страны, передает корреспондент БЕЛТА. «Белорусы должны знать, что, к примеру, борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету почти в полмиллиарда рублей. Здесь и дополнительные затраты на медицину, и средства на поддержку реального сектора экономики. Но человек всегда важнее денег», — подчеркнул глава государства. Он отметил, что благодаря общим усилиям отечественная система здравоохранения справилась. Количество заболевших снижается. «Я имею в виду не протестированных, а реально заболевших. Но ситуация в мире далеко не оптимистична: этой болезнью заразились почти 15 млн человек. Есть страны, где вводят повторные ограничительные меры. То есть людей заперли, ввели комендантский час, открыли и получили новый всплеск болезни, пришлось снова запирать в квартирах», — заметил Президент. В связи с этим во избежание второй волны Александр Лукашенко заявил о поддержке медиков, советующих в этом году отдыхать только в Беларуси. «Я уже предупредил: мы никому ничего не запрещаем, куда угодно поезжайте, но по возвращении в страну сядете на карантин за свой счет. Со всеми вытекающими последствиями», — отметил Александр Лукашенко. По его словам, в стране создали идеальные условия для отдыха. «Надо хотя бы узнать, что такое Нарочь, Браславские озера, Березинский заповедник, Беловежская пуща, побывать на Днепре, Припяти, Немане, Соже, что такое Полесье посмотреть. Чудесные места. И я уверен, что в следующем году, когда будет все очень хорошо в мире, половина не поедут за пределы страны и будут отдыхать здесь. И это дешевле обойдется», — сказал Президент. «У нас созданы все условия для полноценного и безопасного отдыха. Поэтому советую: поберегите себя, родных и близких», — призвал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: работа всех госслужащих — идти к людям и разговаривать с ними





Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует органы власти на более активную работу с гражданами. Об этом он заявил сегодня на совещании с руководством экономического блока страны, передает корреспондент БЕЛТА. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует органы власти на более активную работу с гражданами. Об этом он заявил сегодня на совещании с руководством экономического блока страны, передает корреспондент БЕЛТА. «Всем надо идти к людям. Надо поговорить с людьми, надо людям объяснять, рассказывать о своей политике. Некоторых я вообще не вижу там. Кто не хочет, не надо, обойдемся без вас. Но наша работа, всех государственных служащих, — идти к людям и разговаривать с ними», — подчеркнул белорусский лидер. Глава государства заявил, что социально ориентированная политика, в центре которой человек, его интересы и нужды, была и останется центральным звеном при принятии любого решения. «Народ для того и поставил нас, чтобы мы были гарантом его безопасности и спокойствия. А если удары окажутся слишком сильными, мы должны предельно смягчить их последствия. Для этого надо больше объяснять людям, что происходит в стране, да и в мире, и почему мы принимаем те или иные решения», — сказал Президент. Александр Лукашенко отметил, что во время текущей избирательной кампании от граждан получено огромное количество инициатив и пожеланий. «Этот мощный канал обратной связи экономическим службам всех уровней следует использовать в своей повседневной работе, — акцентировал внимание белорусский лидер. — Все, о чем говорили люди, то распоряжение, которое я подписал по результатам мониторинга настроения людей, должно быть безукоризненно исполнено. Там вопросы нашего уровня». «В этой части новому руководству правительства придется подкорректировать свои стиль и методы работы», — добавил Президент.

Александр Лукашенко: в этом году небывалый урожай, значит должны быть деньги в стране





Беларусь в этом году рассчитывает на очень хороший урожай в сельском хозяйстве, который можно поставить на экспорт и получить значительную денежную выручку. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с руководством экономического блока страны, передает корреспондент БЕЛТА. «В сельском хозяйстве — небывалый урожай. Такого никогда не было в истории Беларуси, — отметил глава государства. — Если такой урожай, подвижки по молоку, мясу и даже по экспорту нашей сельскохозяйственной продукции, так значит должны быть деньги в стране. У крестьян есть все, чтобы поправить экономическое положение хозяйств». В то же время Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость качественной и своевременной организации уборочной кампании, чтобы в полном объеме собрать урожай. В этой связи он дал поручение ответственным лицам взять под жесткий контроль обеспечение уборки и организацию экспортных поставок сельхозпродукции. Вместе с тем Президент выразил обеспокоенность ситуацией в промышленном секторе. Глава государства убежден, что несмотря на экономические сложности в мире у отечественных предприятий есть возможности реализовать свою продукцию. В качестве примера он привел ЗАО «Атлант». В этом году Минский завод холодильников установил рекорд по продажам, так как в отличие от многих предприятий за рубежом не останавливал производство и смог обеспечить рост поставок своей продукции на рынке, в том числе на российском направлении. «Кто мешает другим предприятиям таким образом действовать? — задался вопросом Президент. — Многие так и поступают». Александр Лукашенко выразил уверенность, что промышленность должна воспользоваться сложившейся ситуацией и преимуществами того, что в Беларуси не было остановлено производство. «Экономика в мире сжалась. Спрос на сырье уменьшился, — сказал глава государства. — Раз спрос на сырье, материалы, металлы и прочее уменьшился, значит и цены упали. Значит, наша промышленность может купить сырье дешевле. Но цены на готовый товар не упали. Почему? Потому что экономика стоит. Появился дефицит на многие товары промышленности. Так продайте их, как делают другие».

Роман Головченко: своевременно принятые решения в условиях пандемии позволили сохранить экономику страны





Своевременно принятые решения в условиях пандемии позволили сохранить экономику страны. Об этом сегодня на совещании у главы государства заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА. Роман Головченко отметил, что перед новым составом правительства главой государства были поставлены задачи. Главная из них — не допустить падения экономики. «В то же время международные финансовые организации — МВФ, Всемирный банк и прочие — предрекали Беларуси в этом году глубокую рецессию. Их прогноз колебался и до сих пор колеблется в интервале 4-6% падения ВВП», — сказал премьер-министр. Он также отметил, что подобные прогнозы по аналогичному или еще большему падению есть и в отношении ряда основных торговых партнеров Беларуси. «Однако своевременно принятые главой государства решения о незакрытии предприятий, поддержке наиболее пострадавших от пандемии организаций и коллективов позволили не допустить падения и сохранить экономику страны. Правительство оперативно развернуло практическую работу вместе с регионами», — подчеркнул руководитель правительства. Так, например, по указу №143 «О поддержке экономики» налоговые льготы и преференции (отсрочки, рассрочки, налоговые кредиты) получили около 36 тыс. субъектов хозяйствования и индивидуальных предпринимателей на общую сумму более Br31 млн. На местах принято более 6 тыс. решений о предоставлении арендных каникул. Объем поддержки по этому направлению составил Br25 млн. Реализуются меры, направленные на поддержку работников коммерческих и бюджетных организаций. «Самый массивный блок помощи пришелся на стимулирующие выплаты работникам здравоохранения и социального обслуживания. Так называемые COVID-надбавки, которые составили Br213 млн», — сказал Роман Головченко. Он также добавил, что по решению главы государства о текущей поддержке предприятий использованы кредитные ресурсы под гарантии правительства на Br145 млн, или 29% от выделенного Президентом лимита. Под местные гарантии — еще Br109 млн, или 15,6% от лимита.

Источник: БелТА