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Руководство района поздравило с юбилеем Валентину Васильевну Гуйдо

23.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Руководство района поздравило с юбилеем Валентину Васильевну Гуйдо

Д. М. Ломако, юбилярша В. В. Гуйдо, Ж. В. Полегошко, В. В. Климза, Ю. А. Василевский

Публикации о юбилярах в районной газете не редкость. Каждый человек оставляет свой след в жизни. Проходят годы, проходят весны, а люди помнят о человеке и его делах. Свой заметный след в трудовой летописи шарковщинского края оставила и наша сегодняшняя героиня Валентина Васильевна Гуйдо, которая 20 июля отметила 65-летний юбилей.
С замечательной датой ее поздравили председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Ломако, заместитель председателя райисполкома Юрий Василевский, начальник отдела организационно-кадровой работы Валентина Климза, председатель Иодского сельского исполнительного комитета Жанна Полегошко.
В этот праздничный день Дмитрий Михайлович вручил имениннице Благодарность председателя районного исполнительного комитета, цветы и пожелал долгих лет жизни, крепкого здоровья и благополучия.
Валентина Вильгельмовна также адресовала юбилярше много теплых слов и искренних пожеланий. Она отметила ее ответственное отношение к любому делу, умение находить взаимопонимание с людьми и хорошие человеческие качества, которые позволяли ей справиться с любой работой.
Валентина Васильевна, находясь на заслуженном отдыхе, по-прежнему активно участвует в жизни деревни Сосновцы: следит, чтобы не зарастали бурьяном окраины, не было аварийных деревьев, освещались улицы. Недаром она была председателем Воложенского сельсовета. Но обо всем по порядку.
Родилась наша собеседница в деревне Дубовка Лужковского сельсовета. Ходила в местную среднюю школу. После ее окончания поступила в 1972 году в Молодечненский учетно-плановый техникум на бухгалтера. Получив диплом специалиста, вернулась на малую родину. Свою трудовую деятельность начала бухгалтером на Шарковщинском консервно-овощесушильном заводе. Вскоре вышла замуж за Владимира Вячеславовича.
В 1981 году мужа направили инженером в колхоз имени Ленина. Супруги получили дом в Сосновцах, где обзавелись хозяйством, огородом и вырастили двух сыновей — Алексея и Юрия. Крепла молодая семья. Супругов уважали, ценили за порядочность, трудолюбие.
До 2002 года Валентина Васильевна работала главным экономистом в колхозе имени Ленина. За это время она три созыва избиралась в местный совет депутатов по своему округу.
В 2003 году руководство района предложило ей должность председателя Воложенского сельского исполнительного комитета. Валентина Васильевна долго думала: всё-таки большая ответственность и нагрузка. Ведь председатель сельсовета — на селе фигура значимая. Именно к нему обращаются жители деревень и агрогородков со своими проблемами. И сельский глава делает всё возможное, чтобы вопросы жизнеобеспечения населения решались быстро и эффективно. С принятием такого важного в ее жизни решения помог супруг, который поддерживал жену во многих жизненных вопросах. Поэтому при такой поддержке мужа с поставленными задачами она успешно справлялась. Во время ее работы были благоустроены многие улицы сельсовета, кладбища, созданы два агрогородка в деревнях Пялики и Новоселье.
В 2010 году она вышла на заслуженный отдых. Вот только сидеть без дела не смогла и еще два года давала декретный отпуск по уходу за ребенком управляющему делами в Иодском сельсовете.
Теперь она бережно хранит память о муже, которого не стало в 2013 году. Радуется каждому прожитому дню. Ее ценят и любят сыновья и невестки, а внучки Полина, Ангелина, Ульяна, Милана частые гости у бабушки.
Летом она ухаживает за огородом, ждет с нетерпением приезда родных и близких ей людей, зимой — увлекается плетением из газетных трубочек, чтением и вязанием. Большинство своих изделий раздает родственникам и друзьям.
Каждый вечер ярко горят окна в ее доме: хлебосольная хозяйка или встречает дорогих сердцу гостей, или ждет, что они вот-вот придут. А они придут обязательно.
Валентина Васильевна, пусть долгие годы светятся окна Вашего дома и радостно бьется сердце!
Елена АНАНИЧ.

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