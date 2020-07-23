|
В Витебской области отмечают единичные случаи коронавируса
23.07.2020 17:16 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
В Витебской области отмечают единичные случаи коронавируса, ситуация спокойная, сообщил журналистам начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий,
По словам Вишневецкого, фиксируются единичные случаи COVID-19: по сравнению с тем, что было на пике, заболеваемость упала на 86%.
В Витебском горисполкоме наградили медработников, которые первыми в городе начали принимать больных с коронавирусной инфекцией. Город стал одним из лидеров по заболеваемости на душу населения
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебской области отмечают единичные случаи коронавируса, ситуация спокойная, сообщил журналистам начальник главного управления по здравоохранению Витебского...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)