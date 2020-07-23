Источник материала: ОНТ

В Витебской области отмечают единичные случаи коронавируса, ситуация спокойная, сообщил журналистам начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий, передает БЕЛТА.

По словам Вишневецкого, фиксируются единичные случаи COVID-19: по сравнению с тем, что было на пике, заболеваемость упала на 86%.

В Витебском горисполкоме наградили медработников, которые первыми в городе начали принимать больных с коронавирусной инфекцией. Город стал одним из лидеров по заболеваемости на душу населения





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