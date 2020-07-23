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Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны
23.07.2020 23:50 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зарплаты, занятость, цены. Александр Лукашенко ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Интересы человека остаются главным приоритетом при принятии любого управленческого решения. Глава государства нацеливает власть любого уровня на более активную работу с гражданами. Евгений Пустовой продолжит тему.
Сегодня во Дворце Независимости собралось руководство экономического блока страны. Это встречу еще на прошлой неделе на совещании с банкирами анонсировал глава государства. Губернаторы сверяют сельхозсводки, министры уточняют цифры.
Но в начале разговора все финансовые показатели в сторону. Президент акцентирует внимание на переживаниях простых людей.
Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
Как необходимо разговаривать с людьми, иллюстрирует вот эта фотография. Никакое онлайн-общение не может заменить живого участия чиновников в жизни обычных белорусов.
22 июля Президент встречался со своими доверенными лицами. С собой во Дворец Независимости они принесли проблемы людей. Задача стояла в том числе провести мониторинг обращений.
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Как пример – встречи в регионах и на предприятиях.
Евгений Пустовой:
2020 год для аграриев действительно хлебный. Даже рапс уродил больше обычного. И это не на самых плодородных почвах Беларуси.
Леонид Хлебник, комбайнер ОАО «Ружаны-Агро»:
Евгений Пустовой:
«Красная нить» совещания 23 июля – предельно открытый разговор с людьми. В таком русле сегодня глава государства обращается ко всем белорусам. Еще раз объяснил, почему в стране не вводили диктатуру бездумного карантина. Если коротко, то, во-первых, как оказалось, нецелесообразно; во-вторых, убийственно для экономики.
Беларусь критиковали за свои подходы к борьбе с коронавирусом. А мы провели посевную и не остановили конвейеры. В итоге прогнозы международных финансовых институтов провалились. Хотя наша открытая экономика зависит от падения ВВП в России, Еврозоне и Китае. Но склады продукции разгружаются, экспорт, пусть и не быстро, но растет, падения ВВП нет.
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Евгений Пустовой:
На контроле Президента и зарплаты, и цены, а все необоснованные увольнения мониторит КГК. Четкое требование главы государства: людей не бросать, а помогать тем, кто действительно работает.
Грамотное распределение ресурсов дало результат. На льготы, надбавки, рассрочки, арендные каникулы затратили около полумиллиарда рублей. Но по некоторым статьям суммы далеко не исчерпаны.
Остаться на уровне 2019 года – это самый простой сценарий. А вообще, стоит задача прирасти хотя бы немного. Пандемия не в счет. Комплексная оценка правительству Головченко будет дана в конце года. А сейчас задача просто работать. Ведь, как известно, что посеешь, то и пожнешь.
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Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны
Новости Беларуси. Зарплаты, занятость, цены. Александр Лукашенко ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов, сообщили в программе...
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