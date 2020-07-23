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Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны

23.07.2020 23:50 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зарплаты, занятость, цены. Александр Лукашенко ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом Президент заявил 23 июля на совещании с экономическим блоком Совета министров.

Интересы человека остаются главным приоритетом при принятии любого управленческого решения. Глава государства нацеливает власть любого уровня на более активную работу с гражданами. Евгений Пустовой продолжит тему.

Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны

Сегодня во Дворце Независимости собралось руководство экономического блока страны. Это встречу еще на прошлой неделе на совещании с банкирами анонсировал глава государства. Губернаторы сверяют сельхозсводки, министры уточняют цифры.

Но в начале разговора все финансовые показатели в сторону. Президент акцентирует внимание на переживаниях простых людей.

Президент Беларуси: «Началась «политическая пандемия». Но вряд ли это для кого-то неожиданность»

Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны

Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
Совещание по экономике, однако Президент заостряет внимание на многие аспекты, в том числе на отдельное направление государственной политики – работу с обращениями граждан.

Как необходимо разговаривать с людьми, иллюстрирует вот эта фотография. Никакое онлайн-общение не может заменить живого участия чиновников в жизни обычных белорусов. 

Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны

Александр Лукашенко – доверенным лицам: я должен ответить на те вопросы, которые наши люди задают вам на встречах

22 июля Президент встречался со своими доверенными лицами. С собой во Дворец Независимости они принесли проблемы людей. Задача стояла в том числе провести мониторинг обращений.

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Как пример – встречи в регионах и на предприятиях.

Посмотрите, как горожане провожали Президента после визита в Гомель

Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны

Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны

Евгений Пустовой:
Но об этом стримы в своих мессенджерах блогеры делать не будут – картинка не та, заказчика не удовлетворит.

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Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны

2020 год для аграриев действительно хлебный. Даже рапс уродил больше обычного. И это не на самых плодородных почвах Беларуси.

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Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны

Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны

Леонид Хлебник, комбайнер ОАО «Ружаны-Агро»:
Отличный этот год и обижаться не на что. Не знаю, как дальше, но начал нормально. Радует. Чтобы так и дальше было, было бы отлично.

Президент Беларуси: «Смотрите за качеством уборки. Спуску, мужики, не будет»

Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны

Евгений Пустовой:
Электоральная кампания продолжается, а в Беларуси еще и уборочная. Если бы постоянно оглядывались на все вызовы этого года, то такого хлеба не вырастили бы.

«Красная нить» совещания 23 июля – предельно открытый разговор с людьми. В таком русле сегодня глава государства обращается ко всем белорусам. Еще раз объяснил, почему в стране не вводили диктатуру бездумного карантина. Если коротко, то, во-первых, как оказалось, нецелесообразно; во-вторых, убийственно для экономики.

Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны

Беларусь критиковали за свои подходы к борьбе с коронавирусом. А мы провели посевную и не остановили конвейеры. В итоге прогнозы международных финансовых институтов провалились. Хотя наша открытая экономика зависит от падения ВВП в России, Еврозоне и Китае. Но склады продукции разгружаются, экспорт, пусть и не быстро, но растет, падения ВВП нет.

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Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны

Евгений Пустовой:
Некоторые страны прогнозировали падение своего ВВП до 10 %. Перестраховались, несмотря на углеводородную подпитку. У нас в арсенале «прививка» одна – работать. Приоритет: зарплаты, занятость и цены.

Президент Беларуси: «Я поддерживаю медиков, которые советуют в этом году отдыхать только в Беларуси»

На контроле Президента и зарплаты, и цены, а все необоснованные увольнения мониторит КГК. Четкое требование главы государства: людей не бросать, а помогать тем, кто действительно работает.

Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны

Грамотное распределение ресурсов дало результат. На льготы, надбавки, рассрочки, арендные каникулы затратили около полумиллиарда рублей. Но по некоторым статьям суммы далеко не исчерпаны.

Роман Головченко: экономика не останавливалась. Наибольший объём средств потребовался на доплаты

Остаться на уровне 2019 года – это самый простой сценарий. А вообще, стоит задача прирасти хотя бы немного. Пандемия не в счет. Комплексная оценка правительству Головченко будет дана в конце года. А сейчас задача просто работать. Ведь, как известно, что посеешь, то и пожнешь.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Евгений Пустовой, Роман Головченко, Леонид Хлебник

 
Теги: Гомель
 
 
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