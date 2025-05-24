«Удалось закрыть месяц с ростом 86% по отношению к этому же периоду в прошлом году». Как увеличивать средний чек, когда конкуренты снизили стоимость услуг на 30−50%

Источник материала: ProBusiness

В апреле на рынке оценки было затишье: клиенты занимались сдачей годовых отчетов, расчетом и уплатой квартальных налогов. При этом, собственник компании «Инновационный консалтинг» Александр Шуст не стал отказываться от амбициозной цели на год в бизнес-реалити «Ожидание и Реальность» и продолжил искать инструменты для улучшения показателей. Ранее он планировал увеличить штат оценщиков, запустить электронный архив и усилить маркетинг. Узнали, справился ли бизнес с этими задачами и с какими проблемами столкнулся в совместном проекте портала «Про бизнес» и компании «Ресолва» .

Суть проекта «Ожидание и Реальность» Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему. Читайте истории первого , второго , третьего , четвертого и пятого участников.

«Благодаря найму новых сотрудников наш рост не ограничен»

— В апреле мы смогли вернуться к привычному режиму работы и направить все ресурсы на развитие компании. Но проверка у нас еще не завершилась, а лишь на какое-то время приостановилась, потому что заболели сотрудники проверяющего органа. При этом, она на финальной стадии, и мы полны оптимизма.



Документы для проверки. Фото предоставлено героем статьи.

Из важных достижений — взяли в штат трех новых оценщиков. Поменяли подход в плане поиска кандидатов: подошли к вопросу нестандартно — и это сработало. После этого сделали вывод, что любую проблему можно решать в лоб, как делали всегда, а можно абстрагироваться от прошлого опыта и посмотреть на ситуацию шире. Это сложно, но только так рождаются неочевидные, но простые и часто эффективные идеи.

Теперь, благодаря найму новых сотрудников наш рост не ограничен, и мы можем сместить акцент на развитие маркетинга и партнерской сети, а также вернуться к вопросу перехода на электронный архив. Активная фаза последней задачи начнется после завершения проверки, пока же все отчеты в бумажном виде. Сейчас мы не только знаем, каким образом перейти на электронный архив, но и как полностью автоматизировать эту работу с помощью программного обеспечения. Уверен, что это решение будет полезно и другим игрокам рынка — мы с радостью им поделимся.

Благодаря всем усилиям в апреле нам удалось закрыть месяц с ростом 86% по отношению к этому же периоду в прошлом году. Что касается переосмысления ключевой задачи (увеличить выручку компании в 2025 году в два раза), то по итогам первого квартала мы приняли решение, что продолжим к ней идти, не меняя вектор. Планирование в нашей компании выстроено следующим образом: стратегическое — верхнеуровневое, его мы составляем на 1−3 года, тактическое — ставим задачи на месяц, и оперативное — здесь мы ставим планы на неделю и каждый день. Дальше все задачи мы разделяем на кратко- средне- и долгосрочные. Благодаря чему точно знаем, что делаем сейчас для выполнения месячного плана, а что — параллельно, чтобы выполнить годовой план.

«Будем масштабировать оценку транспорта для таможни через усиление маркетинга и развитие партнерства»

В сфере оценки сейчас много изменений, но главный тренд — повышение компетенций исполнителей оценки, а сделать это можно лишь усилив систему контроля качества. Так вот, в мае мы планируем ее пересмотреть и улучшить качество оказываемых нами услуг. Будем масштабировать оценку транспорта для таможни через усиления маркетинга и развитие партнерства. Сегодня мы работаем с любым транспортом для таможни: от мотоциклов и автомобилей до катеров и квадроциклов, в том числе поврежденных.



Александр Шуст.

Также усилим рекламу и начнем искать партнеров среди тех, кто занимается привозом транспорта под заказ. Увеличим объем работ по оценке недвижимости для получения ипотечных кредитов в банках. Ставка по ним повысилась, но незначительно, поэтому многие, кто покупает недвижимость на вторичном рынке с привлечением кредитов, обращаются к нам за оценкой. Заметили увеличение заказов по оценке автомобилей для юридических лиц с целью продажи. Эту услугу тоже будем развивать.

«Усилилась конкуренция и те, кто когда-то обвинял нас в демпинге, сейчас выставляют цены на 30%, а иногда — на 50% ниже»

Если говорить о сложностях, то мы столкнулись с проблемой оплаты услуг физическими лицами. Раньше таких заказов было немного, а теперь их количество выросло в разы, и мы в поиске решения. Оплачивать по банковским реквизитам долго и неудобно, поэтому подключили EPOS — комфортно для клиентов, но для нас — нет. Нужно тратить много времени на подготовку, а после оплаты — на обработку этих платежей. К тому же, бухгалтерия повысила стоимость оплаты своих услуг, потому что увеличился объем работы. Возможно, есть другое решение или способ оптимизировать процесс оплаты по EPOS.

Если оценивать ситуацию на рынке в апреле в целом, то, можно сказать, это не сезон: наши клиенты заняты сдачей годовых отчетов, расчетом и уплатой квартальных налогов.

Заметили, что усилилась конкуренция и те, кто когда-то обвинял нас в демпинге, сейчас выставляют цены на 30%, а иногда — на 50% ниже.

Не очень позитивно, но есть и хорошая новость. За время проверки, когда заказов стало в разы больше, чем мы могли выполнить, мы научились согласовывать большие сроки и продавать дороже. В этом я, как собственник, вижу очевидный плюс — наш средний чек будет расти и это отличный инструмент роста.

Планы на май:

1. Масштабирование услуги оценки транспорта для таможни через усиления маркетинга и развитие партнерств.

2. Увеличение объема работ по оценке недвижимости для получения ипотечных кредитов в банках.

3. Увеличение заказов по оценке автомобилей для юридических лиц с целью продажи.

4. Пересмотр системы контроля и повышение качества оказываемых услуг.

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