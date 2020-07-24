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«Все хотят попасть в четвёрку лучших». Началась финальная стадия первенства Беларуси среди юниоров по теннису
24.07.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первенство страны среди теннисистов до 16 и до 18 лет продолжается на минских кортах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования постепенно переходят в решающую стадию.
Уже выявлены участники «финала четырех» как у девушек, так и у парней в обеих возрастных категориях. А теннисистки до 18 лет уже проводят решающие встречи.
Для юниоров, которые близки к совершеннолетию, турнир важен не только с точки зрения подготовки ко взрослым соревнованиям, но и из-за разыгрываемых наград.
Александр Василевский, координатор турнира:
Кроме того, в сентябре запланировано первенство Европы (если, конечно, его не отменят по известной причине). И те, кто у нас займут 1 и 2 места в первенстве Беларуси, попадают на личный чемпионат Европы, который, возможно, состоится в Швейцарии.
Александр Калинин, участник турнира:
Первенство продлится еще 2 дня. Заключительные поединки и церемония награждения пройдут 25 июля.
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«Все хотят попасть в четвёрку лучших». Началась финальная стадия первенства Беларуси среди юниоров по теннису
Новости Беларуси. Первенство страны среди теннисистов до 16 и до 18 лет продолжается на минских кортах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования постепенно...
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