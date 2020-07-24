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«Все хотят попасть в четвёрку лучших». Началась финальная стадия первенства Беларуси среди юниоров по теннису

24.07.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первенство страны среди теннисистов до 16 и до 18 лет продолжается на минских кортах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования постепенно переходят в решающую стадию.

Уже выявлены участники «финала четырех» как у девушек, так и у парней в обеих возрастных категориях. А теннисистки до 18 лет уже проводят решающие встречи.

«Все хотят попасть в четвёрку лучших». Началась финальная стадия первенства Беларуси среди юниоров по теннису

Для юниоров, которые близки к совершеннолетию, турнир важен не только с точки зрения подготовки ко взрослым соревнованиям, но и из-за разыгрываемых наград.

«Все хотят попасть в четвёрку лучших». Началась финальная стадия первенства Беларуси среди юниоров по теннису

Александр Василевский, координатор турнира:
В первенстве Беларуси до 18 лет получают звание «мастер спорта Республики Беларусь». Это почетное звание, и есть за что побороться.

Кроме того, в сентябре запланировано первенство Европы (если, конечно, его не отменят по известной причине). И те, кто у нас займут 1 и 2 места в первенстве Беларуси, попадают на личный чемпионат Европы, который, возможно, состоится в Швейцарии.

«Все хотят попасть в четвёрку лучших». Началась финальная стадия первенства Беларуси среди юниоров по теннису

Александр Калинин, участник турнира:
Это мотивирует других игроков, которые еще не получили «мастера спорта». Все хотят выиграть этот турнир. Все хотят попасть в четверку лучших. Но так как сейчас тяжелая ситуация в мире с коронавирусом, намного тяжелее играть.

«Все хотят попасть в четвёрку лучших». Началась финальная стадия первенства Беларуси среди юниоров по теннису

Первенство продлится еще 2 дня. Заключительные поединки и церемония награждения пройдут 25 июля.

Люди в материале: Александр Василевский, Александр Калинин

 
 
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Новости Беларуси. Первенство страны среди теннисистов до 16 и до 18 лет продолжается на минских кортах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования постепенно...
 
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