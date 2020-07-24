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Disney из-за коронавируса отложил выход «Мулан» и других кинокартин

24.07.2020 11:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Disney из-за коронавируса отложил выход «Мулан» и других кинокартин

Вследствие пандемии коронавируса многими ожидаемые премьеры будут перенесены на более поздний срок. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей компании.

The Walt Company сообщила о том, что откладывает премьеру фильма «Мулан», выход которого планировался в августе. Неизвестно, на сколько отложен показ ремейка этого мультфильма.

В Disney пояснили, что специалисты компании «решают, как лучше всего показать фильм зрителям по всему миру».

Также известно, что выход кинокартины «Аватар 2» состоится не ранее декабря 2022 года. А фанаты «Звездных войн» увидят продолжение истории не ранее чем через 3,5 года.

 

Фото: Disney, «Mulan»

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Вследствие пандемии коронавируса многими ожидаемые премьеры будут перенесены на более поздний срок. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter со ссылкой на...
 
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