|
Disney из-за коронавируса отложил выход «Мулан» и других кинокартин
24.07.2020 11:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Вследствие пандемии коронавируса многими ожидаемые премьеры будут перенесены на более поздний срок. Об этом
The Walt Company сообщила о том, что откладывает премьеру фильма «Мулан», выход которого планировался в августе. Неизвестно, на сколько отложен показ ремейка этого мультфильма.
В Disney пояснили, что специалисты компании «решают, как лучше всего показать фильм зрителям по всему миру».
Также известно, что выход кинокартины «Аватар 2» состоится не ранее декабря 2022 года. А фанаты «Звездных войн» увидят продолжение истории не ранее чем через 3,5 года.
Фото: Disney, «Mulan»
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вследствие пандемии коронавируса многими ожидаемые премьеры будут перенесены на более поздний срок. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter со ссылкой на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)