Disney из-за коронавируса отложил выход «Мулан» и других кинокартин

Источник материала: ОНТ

Вследствие пандемии коронавируса многими ожидаемые премьеры будут перенесены на более поздний срок. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей компании.

The Walt Company сообщила о том, что откладывает премьеру фильма «Мулан», выход которого планировался в августе. Неизвестно, на сколько отложен показ ремейка этого мультфильма.

В Disney пояснили, что специалисты компании «решают, как лучше всего показать фильм зрителям по всему миру».

Также известно, что выход кинокартины «Аватар 2» состоится не ранее декабря 2022 года. А фанаты «Звездных войн» увидят продолжение истории не ранее чем через 3,5 года.

Фото: Disney, «Mulan»

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram