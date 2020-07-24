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В России заявили, что Брюссель вмешивается в дела Беларуси
24.07.2020 13:04 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В МИД РФ прокомментировали принятие Брюсселем резолюции Совета ООН по правам человека в Беларуси. Там считают это вмешательством во внутренние дела республики накануне президентских выборов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что на фоне непрекращающегося потока обвинений со стороны западных партнеров о якобы российском следе в выборах в их странах, со своей стороны Брюссель в преддверии предстоящих 9 августа выборов президента страны принимает резолюцию о ситуации с правами человека в Беларуси.
По словам Захаровой, такой подход недопустим.
Она обратила внимание, что ограничения, которые были введены в системе ООН на фоне пандемии коронавируса, повлияли на работу 44-й сессии СПЧ в Женеве – некоторые делегации не смогли принять участие в заседании.
Как результат, считают в МИД России: крайняя политизированность и эмоциональный характер дискуссий по ситуации в ряде стран, включая и Беларусь.
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В МИД РФ прокомментировали принятие Брюсселем резолюции Совета ООН по правам человека в Беларуси. Там считают это вмешательством во внутренние дела республики...
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