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В России заявили, что Брюссель вмешивается в дела Беларуси

24.07.2020 13:04 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В МИД РФ прокомментировали принятие Брюсселем резолюции Совета ООН по правам человека в Беларуси. Там считают это вмешательством во внутренние дела республики накануне президентских выборов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что на фоне непрекращающегося потока обвинений со стороны западных партнеров о якобы российском следе в выборах в их странах, со своей стороны Брюссель в преддверии предстоящих 9 августа выборов президента страны принимает резолюцию о ситуации с правами человека в Беларуси.

По словам Захаровой, такой подход недопустим.

Она обратила внимание, что ограничения, которые были введены в системе ООН на фоне пандемии коронавируса, повлияли на работу 44-й сессии СПЧ в Женеве – некоторые делегации не смогли принять участие в заседании.

Как результат, считают в МИД России: крайняя политизированность и эмоциональный характер дискуссий по ситуации в ряде стран, включая и Беларусь.

 
 
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В МИД РФ прокомментировали принятие Брюсселем резолюции Совета ООН по правам человека в Беларуси. Там считают это вмешательством во внутренние дела республики...
 
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