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Какой именно тест на коронавирус надо сдавать тем, кто сейчас едет за границу, и где его сделать?
24.07.2020 14:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сейчас некоторые страны, которые отменяют карантин для въезжающих, просят предоставлять на границе результаты теста на коронавирус. Среди таких стран и Россия. Но какие именно тесты надо сдавать?
В редакцию портала обратилась студентка 3-го курса университета Алина. Она рассказала, что летит в августе в Россию. Чтобы ее впустили в другую страну и не отправили на карантин, ей нужно предоставить отрицательные результаты теста на коронавирус.
— Я лечу 3 августа и решила пораньше записаться на тест на антитела. Я студентка, поэтому позвонила в 33-ю поликлинику (это студенческая поликлиника в Минске. — Прим. TUT.BY), там мне сказали, что могут сделать тест, но им звонила другая девушка, которая ехала в Россию, сделала этот тест, и ей сказали, что он не подходит.
Вносим ясность: при поездке за границу, в частности в Россию, если вы еще не болели коронавирусной инфекцией, нужно сдавать тест методом ПЦР (полимеразной цепной реакции), а не тест на антитела, который сейчас делают платно в некоторых поликлиниках. Забор материала при тесте ПЦР делают с помощью мазка из носоглотки, а во время теста на антитела берут кровь.
Тест методом ПЦР показывает, есть ли коронавирус у вас сейчас. По мнению Всемирной организации здравоохранения,
Тест на антитела показывает, есть ли у вас иммуноглобулины M и G. Если есть иммуноглобулины G, значит, вы переболели коронавирусом и у вас есть иммунитет и антитела к нему. Если у вас есть только иммуноглобулины М, значит, вы болеете прямо сейчас. А если у вас и иммуноглобулины М, и иммуноглобулины G, значит, вы переболели, но недавно, и защитные антитела только начинают формироваться. Если у вас вообще нет никаких иммуноглобулинов, то вы не болели.
Когда в России отменили 14-дневный карантин для приезжающих в страну, сделали это с учетом
Напомним, российская граница по-прежнему закрыта для белорусов, но есть исключения, например могут въезжать высококвалифицированные специалисты,
Где в Беларуси можно платно сдать тесты на коронавирус тем, кто едет за границу?
Лабораторные ПЦР-исследования на наличие COVID-19 для тех, кто едет за границу, платно проводятся не только в Минске, но и в областных центрах.
Это
Например, в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии,
Подтвердить свое намерение о поездке за границу нужно билетом на рейс или другим документом. Чтобы сдать тест, необходимо предварительно записаться. Для прохождения тестирования понадобятся: заявление, две копии паспорта, копия билета или другого документа, который подтверждает выезд, и оплата.
Мазок берут натощак или не раньше чем через полтора часа после приема пищи. Желательно не чистить зубы и за два часа до сдачи материала воздержаться от курения.
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Сейчас некоторые страны, которые отменяют карантин для въезжающих, просят предоставлять на границе результаты теста на коронавирус. Среди таких стран и Россия. Но...
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