Какой именно тест на коронавирус надо сдавать тем, кто сейчас едет за границу, и где его сделать?

Источник материала: Tut.by

Сейчас некоторые страны, которые отменяют карантин для въезжающих, просят предоставлять на границе результаты теста на коронавирус. Среди таких стран и Россия. Но какие именно тесты надо сдавать?



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY.

В редакцию портала обратилась студентка 3-го курса университета Алина. Она рассказала, что летит в августе в Россию. Чтобы ее впустили в другую страну и не отправили на карантин, ей нужно предоставить отрицательные результаты теста на коронавирус.

— Я лечу 3 августа и решила пораньше записаться на тест на антитела. Я студентка, поэтому позвонила в 33-ю поликлинику (это студенческая поликлиника в Минске. — Прим. TUT.BY), там мне сказали, что могут сделать тест, но им звонила другая девушка, которая ехала в Россию, сделала этот тест, и ей сказали, что он не подходит.

Вносим ясность: при поездке за границу, в частности в Россию, если вы еще не болели коронавирусной инфекцией, нужно сдавать тест методом ПЦР (полимеразной цепной реакции), а не тест на антитела, который сейчас делают платно в некоторых поликлиниках. Забор материала при тесте ПЦР делают с помощью мазка из носоглотки, а во время теста на антитела берут кровь.

Тест методом ПЦР показывает, есть ли коронавирус у вас сейчас. По мнению Всемирной организации здравоохранения, золотым стандартом в диагностике коронавирусной инфекции считается именно ПЦР-диагностика.

Тест на антитела показывает, есть ли у вас иммуноглобулины M и G. Если есть иммуноглобулины G, значит, вы переболели коронавирусом и у вас есть иммунитет и антитела к нему. Если у вас есть только иммуноглобулины М, значит, вы болеете прямо сейчас. А если у вас и иммуноглобулины М, и иммуноглобулины G, значит, вы переболели, но недавно, и защитные антитела только начинают формироваться. Если у вас вообще нет никаких иммуноглобулинов, то вы не болели.

Когда в России отменили 14-дневный карантин для приезжающих в страну, сделали это с учетом важного правила . У приезжего должен быть с собой медицинский документ, составленный на английском или русском языке, подтверждающий отрицательный тест на COVID-19. Иностранный гражданин сможет предоставить справку о тесте методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), пройденном не ранее чем за три дня до прибытия в страну, и документы о наличии антител иммуноглобулина G (если таковые имеются). То есть если вы не болели, вам надо сдавать тест методом ПЦР.

Напомним, российская граница по-прежнему закрыта для белорусов, но есть исключения, например могут въезжать высококвалифицированные специалисты, имеющие разрешение на работу в России.

Где в Беларуси можно платно сдать тесты на коронавирус тем, кто едет за границу?

Лабораторные ПЦР-исследования на наличие COVID-19 для тех, кто едет за границу, платно проводятся не только в Минске, но и в областных центрах.

Это можно сделать в:

Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии;

Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Витебском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.

Например, в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии, сообщается на сайте центра, такой тест гражданам Беларуси обойдется в 36 рублей 58 копеек, нерезидентам — 54 рубля 56 копеек.

Подтвердить свое намерение о поездке за границу нужно билетом на рейс или другим документом. Чтобы сдать тест, необходимо предварительно записаться. Для прохождения тестирования понадобятся: заявление, две копии паспорта, копия билета или другого документа, который подтверждает выезд, и оплата.

Мазок берут натощак или не раньше чем через полтора часа после приема пищи. Желательно не чистить зубы и за два часа до сдачи материала воздержаться от курения.