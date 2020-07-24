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У хищников из нью-йоркского зоопарка нашли два разных штамма коронавируса

24.07.2020 14:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американские медики выяснили, что четыре тигра и три льва из нью-йоркского зоопарка в Бронксе, которые заразились коронавирусом нового типа в конце марта этого года, были носителями сразу двух разных штаммов SARS-CoV-2. Предположительно их заразили смотрители зоопарка. Статью с выводами ученых опубликовала электронная научная библиотека bioRxiv, сообщает ТАСС.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Pixabay

«Геном вируса из организма одного из тигров по структуре полностью совпал с РНК того штамма SARS-CoV-2, которым переболел один из носителей, живущий в Нью-Йорке. При этом все львы были заражены вирусом, который изначально нашли в соседнем штате — Коннектикуте. Это говорит о том, что SARS-CoV-2 занесли в зоопарк двумя разными путями», — пишут ученые.

Коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) может проникать в организм не только к человеку, но и ко многим другим млекопитающим. Среди них макаки-резусы, норки, хорьки и кошки. На всех этих животных инфекция действует почти так же сильно, как и на человека.

Одними из самых известных зараженных коронавирусом в конце марта этого года стали крупные хищники из зоопарка Бронкса. В это время несколько тигров и львов начали чихать и кашлять, из-за чего персонал зоопарка провел один из первых тестов на следы коронавируса в организме животных.

Тесты подтвердили, что животные заболели, поэтому работники зоопарка подключили ученых к тому, чтобы исследовать эту проблему и выяснить, как животные могли заразиться SARS-CoV-2, учитывая, что зоопарк был закрыт для посетителей еще в середине марта, а персонал старался минимизировать контакты с животными.

Новые меры предосторожности

Для этого ученые под руководством доцента Корнеллского университета Диего Диеля проанализировали биоматериалы животных и исследовали образцы мокроты и других биологических жидкостей десяти смотрителей зоопарка, которые работали с тиграми и львами. Дело в том, что хотя во время эпидемии ни одного из сотрудников не госпитализировали, половина из них в середине и конце марта жаловалась на недомогание и слабость. После этого их сразу же отправили по домам.

Как оказалось, COVID-19 была у всех пяти смотрителей зоопарка. Причем в одном случае геном человеческого вируса полностью совпал с тем, как была устроена РНК SARS-CoV-2 из мокроты у одного из тигров. Львы, как оказалось, были заражены другой формой коронавируса, источник которой находится не в Нью-Йорке, а в Коннектикуте.

Все это говорит о том, что большие хищные кошки заполучили вирус в результате контактов с их смотрителями, причем это произошло еще до того, как сотрудники зоопарка почувствовали недомогание. К счастью, все животные, кроме одного тигра, достаточно легко перенесли инфекцию и ни одно животное не погибло.

Подобное открытие, как отмечают Диель и его коллеги, уже заставило руководство зоопарка разработать и ввести новые правила по уходу за кошками и другими животными во время эпидемии. Они обязали сотрудников носить маски еще до того, как те же рекомендации озвучили американские здравоохранительные ведомства. Как надеются ученые, собранные ими сведения предотвратят заражение животных в других зоопарках, расположенных в очагах распространения SARS-CoV-2.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.

 
 
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Один из них был «родом» из Нью-Йорка, а другой - из соседнего штата.
 
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