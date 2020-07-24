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"Возможный" опрос Gallup: за Тихановскую - 65,4%, за Лукашенко - 8,4%

24.07.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По официально неподтвержденным данным, телефонный опрос Gallup среди жителей Беларуси проводился 15-19 июля. В нем приняло участие 2200 респондентов.

"Возможный" опрос Gallup: за Тихановскую - 65,4%, за Лукашенко - 8,4%
Кандидат в президенты Беларуси Сергей Черечень поделился в своем аккаунте в Facebook "возможными" результатами телефонного опроса белорусов, проведенного американской аналитической компанией Galllup, сообщает "Телеграф".

Результаты опроса, если такой на самом деле был, опубликовал телеграм-канал «Дилетант».



На официальном сайте Gallup результаты или информация о проведении опроса по состоянию на сегодня, 24 июля, не публиковалась.

Согласно данным телеграм-канала, телефонный опрос Gallup жителей Беларуси проводился 15-19 июля и в нем участвовали граждане Беларуси в возрасте от 18 лет. 

Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки — 2200 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,8%.

На закрытый вопрос, за кого вы планируете проголосовать на президентских выборах 9 августа, голоса, по данным «Дилетант» распределились следующим образом:

— Андрей Дмитриев — 1,2 %
— Анна Канопацкая — 0,4 %
— Александр Лукашенко  — 8,4 %
— Светлана Тихановская — 65,4 %
— Сергей Черечень — 9,1 %
— Не определился — 15,5 %

О проведении опроса ранее сообщал телеграм-канал NEXTA. По его данным, подписчики канала на протяжении недели сообщали о загадочных звонках с российских номеров с предложением поучаствовать в соцопросе о жизни в Беларуси.

“На одной из записей слышно, что звонящая женщина называет себя представительницей компании Gallup. Gallup — это серьёзная американская аналитическая и консалтинговая компания, которая, среди прочего, занимается проведением соцопросов. 

Стоит полагать, что Gallup передала «полевой» сбор данных в Беларуси на аутсорсинг российскому колл-центру. Или же колл-центр находится в самой Беларуси, но использует IP-телефонию с «плавающими номерами» (это обычная практика). 

Так что, по крайней мере пока, об особенной заинтересованности русских людей процессами в наших пенатах говорить не приходится», — писал NEXTA.

Для проведения и опубликования результатов опросов, касающихся общественно-политической ситуации, референдумов и выборов, в Беларуси необходима аккредитация при Институте социологии. Аккредитация не нужна для маркетинговых и неполитических опросов.

Ранее государственный телеканал ОНТ опубликовал результаты опроса общественного мнения, который якобы провел Аналитический центр Ecoom. Согласно полученным в ходе опроса данным, 87,3% населения страны планирует принять участие в предстоящих президентских выборах.

Что касается электоральных предпочтений граждан в отношении претендентов в кандидаты, результаты распределились следующим образом. Действующего главу государства якобы готовы поддержать 69,4% граждан Беларуси. Рейтинги остальных претендентов в кандидаты не превышают суммарно 14,6%, пишет thinktanks.by


Тем временем, согласно официальным данным по результатам проведенного Институтом социологии НАН опроса среди минчан, рейтинг доверия Лукашенко в конце  марта-начале апреля составлял 24%. С тех пор из-за циничного отношения Лукашенко к здоровью и жизни белорусов во время пандемии коронавируса этот рейтинг мог только понизиться, но никак не вырасти.

Тем более, что на тот момент еще не было объявлено о президентских выборах, и, соответственно, еще не прозвучали заявления Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Сергея Тихановского - самых популярных оппонентов Лукашенко - о их желании участвовать в президентской кампании, после чего для многих белорусов вопрос "кто, если не он" перестал быть актуальным.

Так что, исходя из всего вышеперечисленного, вполне вероятно, что такой опрос проводился и его результаты в достаточной степени отражают реальные предпочтения белорусских избирателей.
 
 
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По официально неподтвержденным данным, телефонный опрос Gallup среди жителей Беларуси проводился 15-19 июля. В нем приняло участие 2200 респондентов.
 
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