До 6500 рублей на руки. Что сейчас с вакансиями в торговле и какие зарплаты предлагают в этой сфере

Источник материала: Tut.by

Эксперты называют торговлю одной из наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслей. Это отражается и на ситуации на рынке труда. Эксперты Исследовательского центра РАБОТА.TUT.BY отмечают, что в последнее время конкуренция в этой отрасли выросла в три раза из-за того, что резюме стало больше, вакансий меньше. Но при этом в торговле все еще можно устроиться на работу с зарплатой намного выше среднего, больше 6500 рублей — если, конечно, хватит квалификации и опыта.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В розничной торговле работу чаще ищут женщины, в оптовой — мужчины

В Исследовательском центре РАБОТА.TUT.BY констатируют, что в последние месяцы в сфере торговли заметно выросла конкуренция — то, сколько резюме приходится на одну вакансию. Если год назад, в июне 2019-го, конкуренция была 0,9 резюме на вакансию (то есть работников фактически не хватало), то в июне 2020-го — 3,2 резюме. Эксперты объясняют: это связано с тем, что с марта начался одновременный рост резюме и снижение количества вакансий.

Отметим, что в целом это не самый высокий уровень конкуренции: например, в производстве он составляет 6,3 резюме, в продажах — 7,2, в транспорте — 9,2.

Самые востребованные специалисты в розничной торговле — это мерчендайзеры, продавцы-кассиры, продавцы-консультанты и специалисты по продажам. Но медианные зарплаты (зарплаты, больше и меньше которых в своих вакансиях предлагает одинаковое количество нанимателей) для таких специалистов не превышают 1000 рублей. Самая высокая «медиана» у торговых представителей — 1250 рублей.

В категории «розничная торговля» три четверти резюме оставляют женщины — 77,8%, больше половины соискателей (50,2%) в возрасте от 18 до 30 лет. К слову, в резюме преобладает опыт работы более 6 лет, в то время как наниматели готовы нанимать людей без опыта или с опытом от 1 до 3 лет. В категории «оптовая торговля» картина несколько иная. Большинство резюме оставляют мужчины (54,9%), а работу преимущественно ищут специалисты в возрастной категории 31−40 (48,8%). Если говорить об опыте, то и здесь работу ищут в основном специалисты с опытом свыше 6 лет, в то время как больше половины вакансий требует опыт до 3 лет.

От 6500 рублей. Кому в торговых сетях готовы платить больше всего

Это в первую очередь квалифицированные специалисты с определенным опытом работы. Самую высокую зарплату в сфере торговли готова платить сеть «Виталюр», которая ищет главного бухгалтера. Требуется опыт работы на позиции главного бухгалтера не менее 10 лет, практический опыт работы на всех участках налогового и бухгалтерского учета, владение программами 1С Предприятие и MS Office. Взамен наниматель предлагает зарплату от 6500 рублей на руки, плюс премирование, бесплатная медстраховка, корпоративная связь и 7% дисконтные карты.

Помимо этого «Виталюр» ищет начальника отдела планирования и проектирования (зарплата — от 4000 рублей на руки) и главного специалиста по запуску торговых объектов (от 2000 рублей на руки). Начальнику отдела планирования и проектирования нужно высшее образование в области строительство, эксплуатации, проектирования, стаж работы не меньше 10 лет, устойчивые деловые контакты со специализированными госорганами. От главного специалиста по запуску торговых объектов требуется опыт работы с технологическим оборудованием для торговых объектов, знание рынка торгового оборудования, навык ведения переговоров. Соцпакет для обоих специалистов примерно одинаковый: премии, дисконтные карты 7%, бесплатная медстраховка, путевки на санаторно-курортное лечение и так далее.

Торговая сеть «Евроопт» ищет айтишников. Сейчас там требуется инженер-программист 1С с зарплатой от 3200 рублей на руки. В его задачи будет входить разработка, тестирование и внедрение ПО на базе 1С 8. х, разработка обменов данными и механизмов интеграции, разработка проектной документации (технические задания, спецификации). В соцпакет также входит дисконтная карта 5%, доставка служебным транспортом от метро, спортзал, санаторно-курортное лечение.

Еще одна айтишная вакансия в «Евроопте» — системный/бизнес-аналитик 1С, ему тоже готовы платить от 3200 рублей на руки. Ему предстоит участвовать в разработке и поддержке приложений на платформах 1С 8. х: Accounting, HRM, CPM, обследовать бизнес-процессов предприятия, тестировать и внедрять ПО, разрабатывать проектную документацию. Соцпакет — такой же, как в предыдущей вакансии.

Зарплату до 1740 рублей на руки готова предложить торговая сеть «Пятый элемент» заместителю начальника отдела эксплуатации и техобслуживания. Среди необходимых компетенций — высшее техническое образование, опыт работы от 5 лет на руководящей должности в сфере электроэнергетики (газ), эксплуатации и технического обслуживания, наличие допуска 5 группы по электробезопасности при работе на электроустановках. Есть нюанс: работать нужно в логистическом центре в поселке Дубовляны под Минском, но туда доставляют служебным транспортом.

Есть вакансии и для тех, у кого нет соответствующего опыта, но платить там в основном будут меньше. Например, торговая сеть «Электросила» ищет продавца-консультанта цифровой и бытовой техники, платить будут от 800 до 2000 рублей до вычета налогов. Опыт работы не требуется (но возможен карьерный рост), в вакансии указано, что эту работу можно совмещать с учебой. А сеть «Соседи» ищет пиццера — изготовителя пиццы. Зарплату обещают от 950 до 1200 рублей, опыт не требуется.

Вакансии с зарплатой на столичном уровне есть не только в Минске. Например, торговой сети «Корона» требуется начальник службы собственного производства в Солигорске с зарплатой от 1753 рублей до вычета налогов, а торговая сеть «Санта» ищет заведующего магазином в Островце с зарплатой от 1200 рублей до вычета налогов,