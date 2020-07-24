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Надежда Остапчук: Майдан головного мозга – болезнь пострашнее коронавируса

24.07.2020 18:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чемпионка мира и Европы Надежда Остапчук опубликовала реплику в своем Facebook

«Майдан головного мозга – болезнь пострашнее коронавируса...», – написала Остапчук.


Напомним, сегодня Лукашенко, посещая военную часть в Марьиной Горке снова пугал белорусов армией и в очередной раз вспомнил про "майдан". 

«На майдан, если своих нет - у нас маловато «майданутых», их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», - сказал Лукашенко, вспомнив в качестве примера Ливию, Ирак и Сирию. 
 
 
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Чемпионка мира и Европы Надежда Остапчук опубликовала реплику в своем Facebook
 
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