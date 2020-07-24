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Надежда Остапчук: Майдан головного мозга – болезнь пострашнее коронавируса
24.07.2020 18:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Чемпионка мира и Европы Надежда Остапчук опубликовала реплику в своем Facebook
«Майдан головного мозга – болезнь пострашнее коронавируса...», – написала Остапчук.
Напомним, сегодня Лукашенко, посещая военную часть в Марьиной Горке снова пугал белорусов армией и в очередной раз вспомнил про "майдан".
«На майдан, если своих нет - у нас маловато «майданутых», их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», - сказал Лукашенко, вспомнив в качестве примера Ливию, Ирак и Сирию.
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Чемпионка мира и Европы Надежда Остапчук опубликовала реплику в своем Facebook
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