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Какое средство лучше борется с COVID-19, выяснили ученые
24.07.2020 22:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Исследователи из США и Китая выяснили, что лучше всего борется с коронавирусом. Результаты их научной работы
Оказалось, что это гепарин, который содержится в морских водорослях. По словам ученых, гепарин блокирует коронавирус даже лучше, чем препарат ремдесивир.
В ходе исследования эксперты изучили противовирусную активность органических веществ, которые извлекли из морских водорослей. Они доказали, что экстракт из морских водорослей по антивирусному действию превзошел популярный в США препарат от коронавируса — ремдесивир.
Специалисты полагают, что на основе этих веществ из водорослей можно создать назальный спрей, который поможет лечить болезнь на ранних стадиях или даже предотвращать заражение.
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Исследователи из США и Китая выяснили, что лучше всего борется с коронавирусом. Результаты их научной работы опубликованы в журнале Cell Discovery. Оказалось, что это...
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