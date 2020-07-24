Какое средство лучше борется с COVID-19, выяснили ученые

Источник материала: ОНТ

Исследователи из США и Китая выяснили, что лучше всего борется с коронавирусом. Результаты их научной работы опубликованы в журнале Cell Discovery.

Оказалось, что это гепарин, который содержится в морских водорослях. По словам ученых, гепарин блокирует коронавирус даже лучше, чем препарат ремдесивир.

В ходе исследования эксперты изучили противовирусную активность органических веществ, которые извлекли из морских водорослей. Они доказали, что экстракт из морских водорослей по антивирусному действию превзошел популярный в США препарат от коронавируса — ремдесивир.

Специалисты полагают, что на основе этих веществ из водорослей можно создать назальный спрей, который поможет лечить болезнь на ранних стадиях или даже предотвращать заражение.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram