ЦИК ответил на жалобы по поводу ограничения числа наблюдателей на участках

Источник материала: Tut.by

Центральная избирательная комиссия на своем сайте разместила ответ на многочисленные обращения по поводу ограничения числа наблюдателей на участках.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как указывает ЦИК, согласно части четвертой статьи 13 Избирательного кодекса комиссия имеет право определять порядок присутствия наблюдателей при проведении выборов.

— Оснований для отмены решения Центральной комиссии в условиях, когда распространение коронавирусной инфекции полностью не прекращено, не имеется. Ежедневно публикуемые данные Министерства здравоохранения свидетельствуют о том, что заболевшие еще выявляются.

ЦИК также сообщает, что, несмотря на ограничение числа наблюдателей, будут соблюдаться и другие меры профилактики: соблюдение дистанции между людьми, использование масок, дезинфицирующих средств и др.

— Предъявление наблюдателями тестов, как предлагают некоторые граждане, представляется излишним и противоречит другому заявляемому требованию — об одновременном допуске любого количества наблюдателей в помещения, — говорится в документе.

22 июля Центральная избирательная комиссия приняла решение ограничить количество национальных наблюдателей на избирательных участках до пяти человек в основной день голосования и до трех — в дни досрочного голосования. Лидия Ермошина обосновала решение тем, что, несмотря на то что ситуация с коронавирусом улучшается, она все равно продолжает вызывать настороженность.