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ЦИК ответил на жалобы по поводу ограничения числа наблюдателей на участках
25.07.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Центральная избирательная комиссия на своем сайте
Как указывает ЦИК, согласно части четвертой статьи 13 Избирательного кодекса комиссия имеет право определять порядок присутствия наблюдателей при проведении выборов.
— Оснований для отмены решения Центральной комиссии в условиях, когда распространение коронавирусной инфекции полностью не прекращено, не имеется. Ежедневно публикуемые данные Министерства здравоохранения свидетельствуют о том, что заболевшие еще выявляются.
ЦИК также сообщает, что, несмотря на ограничение числа наблюдателей, будут соблюдаться и другие меры профилактики: соблюдение дистанции между людьми, использование масок, дезинфицирующих средств и др.
— Предъявление наблюдателями тестов, как предлагают некоторые граждане, представляется излишним и противоречит другому заявляемому требованию — об одновременном допуске любого количества наблюдателей в помещения, — говорится в документе.
22 июля Центральная избирательная комиссия
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Как указывает ЦИК, согласно части четвертой статьи 13 Избирательного кодекса, комиссия имеет право определять порядок присутствия наблюдателей при проведении...
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