ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ЦИК ответил на жалобы по поводу ограничения числа наблюдателей на участках

25.07.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Центральная избирательная комиссия на своем сайте разместила ответ на многочисленные обращения по поводу ограничения числа наблюдателей на участках.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как указывает ЦИК, согласно части четвертой статьи 13 Избирательного кодекса комиссия имеет право определять порядок присутствия наблюдателей при проведении выборов.

— Оснований для отмены решения Центральной комиссии в условиях, когда распространение коронавирусной инфекции полностью не прекращено, не имеется. Ежедневно публикуемые данные Министерства здравоохранения свидетельствуют о том, что заболевшие еще выявляются.

ЦИК также сообщает, что, несмотря на ограничение числа наблюдателей, будут соблюдаться и другие меры профилактики: соблюдение дистанции между людьми, использование масок, дезинфицирующих средств и др.

— Предъявление наблюдателями тестов, как предлагают некоторые граждане, представляется излишним и противоречит другому заявляемому требованию — об одновременном допуске любого количества наблюдателей в помещения, — говорится в документе.

22 июля Центральная избирательная комиссия приняла решение ограничить количество национальных наблюдателей на избирательных участках до пяти человек в основной день голосования и до трех — в дни досрочного голосования. Лидия Ермошина обосновала решение тем, что, несмотря на то что ситуация с коронавирусом улучшается, она все равно продолжает вызывать настороженность.
В Полоцке провели инструктаж, как ограничить допуск на избирательные участки независимым наблюдателям

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как указывает ЦИК, согласно части четвертой статьи 13 Избирательного кодекса, комиссия имеет право определять порядок присутствия наблюдателей при проведении...
 
Новости дня
Новости
 
Какое средство лучше борется с COVID-19, выяснили ученые
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика